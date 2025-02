Die besten Super Bowl Werbespots 2025

Der Super Bowl ist nicht nur das größte Sportereignis in den USA, sondern auch eine der begehrtesten Werbeplattformen weltweit. Am 9. Februar 2025 lieferten sich bekannte Marken ein Werbeduell um die besten Spots. Humor, Nostalgie und Prominente standen dabei im Mittelpunkt.

Mit über 100 Millionen Zuschauern allein in den USA und Millionen weiteren weltweit bietet der Super Bowl die ideale Bühne, um Markenbotschaften zu platzieren. Ein 30-Sekunden-Spot kostete in diesem Jahr rund 7 Millionen US-Dollar, dennoch scheuten die großen Marken keine Kosten, um das Publikum zu unterhalten und zu beeindrucken. Hier eine Übersicht der herausragenden Werbespots des Super Bowl LIX:

Hellmann’s: Nostalgie mit „Harry und Sally“

Meg Ryan kehrte in einer humorvollen Hommage an ihre Rolle in Harry und Sally zurück. Diesmal drehte sich alles um ein Mayo-Sandwich von Hellmann’s. Die nostalgische Anspielung auf die berühmte Orgasmus-Szene brachte Zuschauer:innen zum Schmunzeln und wurde zu einem der meistdiskutierten Spots des Abends.

Stella Artois: David Beckham trifft Matt Damon

David Beckham und Matt Damon lieferten sich ein humorvolles Wortgefecht über die Unterschiede zwischen Fußball und American Football. Matt Damon spielte Beckhams „Zwilling“ namens Dave. Die sympathische Darstellung der beiden Stars kam bei den Zuschauern hervorragend an und sorgte für Lacher.

Dunkin‘: Prominente im Coffee-Rausch

Ben Affleck setzte seine beliebte „DunKings“-Reihe fort. Diesmal waren Jeremy Strong, Kevin Smith und Casey Affleck mit an Bord. Der humorvolle Spot, in dem auch Bill Belichick auftrat, wurde für seine Star-Besetzung gelobt und sorgte für beste Unterhaltung.

Pringles: Fliegende Schnurrbärte

Der diesjährige Pringles-Spot lehnt sich an Julius Pringles an, das Maskottchen des Chips und seinen ikonischen Schnurrbart. Als der Schauspieler Adam Brody auf einer Super Bowl-Party ein paar Pringles holen will, nur um eine leere Dose vorzufinden, ruft er Schnurrbärte aus der ganzen Welt herbei, um Chips zu liefern. Die kreative Idee stieß auf positive Resonanz und brachte das Publikum zum Lachen.

Little Caesars: Eugene Levys Augenbrauen-Abenteuer

In einem witzigen Spot für die neuen „Crazy Puffs“ von Little Caesars heben Eugene Levys Augenbrauen buchstäblich ab. Die absurde Darstellung blieb vielen im Gedächtnis und wurde als einer der kreativsten Spots des Abends gefeiert.

Coffee-Mate: Ein Konzert im Mund

Shania Twain präsentierte in einem musikalischen Spot die Geschmacksvielfalt von Coffee-Mate. Der Spot, der als „Konzert im Mund“ beworben wurde, verband humorvolle Elemente mit einer eingängigen Melodie und fand großen Anklang.

Budweiser: Tradition trifft Emotion

Budweiser setzte erneut auf Emotionen. Ein Pferd bringt ein gefallenes Bierfass in eine Bar, um die erste Lieferung des Tages zu symbolisieren. Die rührende Geschichte mit typischer Budweiser-Symbolik fand großen Zuspruch und gehörte zu den emotionalen Höhepunkten.

Nike: Top-Athleten in Aktion

Nike setzte auf ein energiegeladenes Video, das Top-Athleten in Aktion zeigte. Der Spot motivierte Zuschauer:innen mit eindrucksvollen Bildern und inspirierender Musik und wurde für seine dynamische Umsetzung gelobt.

Coors: Faultiere in Zeitlupe

In einer humorvollen Darstellung zeigte Coors Faultiere, die das träge Gefühl nach dem Super Bowl verkörperten. Die humorvolle Umsetzung brachte viele Zuschauer:innen zum Schmunzeln und machte den Spot zu einem der lustigsten Beiträge des Abends.

NFL: Nostalgie und Flag-Football

Die NFL selbst präsentierte einen Spot im Stil eines Highschool-Films der 80er-Jahre. Eine Flag-Football-Szene, voller Energie und Nostalgie, erinnerte an den Spaß und die Gemeinschaft, die mit dem Sport verbunden sind.

Super Bowl als Marketing-Goldmine

Mit über 100 Millionen Live-Zuschauer:innen in den USA bietet der Super Bowl eine enorme Reichweite. Werbespots während des Spiels haben traditionell nicht nur eine hohe Aufmerksamkeit, sondern prägen die Popkultur. Die Werbebudgets sind entsprechend hoch: Ein 30-Sekunden-Spot kostete in diesem Jahr etwa 7 Millionen US-Dollar, hinzu kommen die Produktionskosten, die je nach Umfang leicht siebenstellige Beträge erreichen können.

Für viele Unternehmen zahlt sich die Investition jedoch aus, da erfolgreiche Spots oft viral gehen und langfristig die Markenwahrnehmung stärken. Die Mischung aus Humor, Emotionen und bekannten Gesichtern macht den Super Bowl zur wohl wichtigsten Plattform für kreative Markenkommunikation.

(red)