Samsung und AI: Eine neue Zukunftsliebe?

Auf der diesjährigen Berliner IFA (Innovation for All) Ausstellung präsentiert Samsung seine Zukunftspläne in Bezug auf die Nutzung von AI. Unter dem Slogan “AI For All” erstrebt das Unternehmen die Erleichterung des Alltags mit Hilfe modernster Technologie. Haushaltsgeräte oder Home-Entertainment Systeme sollen einfacher zu bedienen und kundenfreundlicher werden.

Zentraler Kern ist das SmartThings-Ökosystem, an dem bereits über 500 Millionen Geräte miteinander verbunden sind. Heizung, Waschmaschine, Fernseher oder Bügeleisen. Alles überwacht und administriert von der AI.

Benjamin Braun, Chief Marketing Officer Samsung Europe, sagt dazu: „Wir bei Samsung sind stolz darauf, AI zugänglicher und verständlicher zu machen und zu zeigen, wie sie das Leben vereinfachen kann, anstatt es zu verkomplizieren. Wir glauben, dass AI wie eine Vielzahl helfender Hände agieren sollte, die die Bedürfnisse ihrer Nutzerinnen und Nutzer erfüllen. Unsere AI-gestützten Produkte geben den Menschen mehr Zeit, sich auf die Dinge zu konzentrieren, die ihnen wichtig sind.“