Mensch vs. Maschine

Stehen unsere Arbeitsmärkte vor einer beunruhigenden Zukunft? Werden wir bald ohne Jobs dastehen? Während künstliche Intelligenz (KI) unsere Aufgaben schneller, effizienter und kostengünstiger erledigt? Die Sorge wächst. Eine kürzlich durchgeführte amerikanische Studie zeigt, dass 69 Prozent der befragten Hochschulabsolventen befürchten, dass ihr mühsam (und in Amerika sogar mehrere tausend- bis hunderttausend Euro teures) erworbenes Wissen und Können bald von digitalen Anwendungen ersetzt werden könnte. Während Handwerker und Ärzte noch über die Probleme ihrer Kollegen lachen, zittern Journalisten, Programmierer, Künstler und Marketingexperten bereits jetzt auf ihren Bürostühlen.

Bye-bye human error!

Und mit gutem Grund: Laut einer Untersuchung von EY Schweiz stehen weltweit 83 Millionen Jobs auf dem Spiel, bedroht durch das Voranschreiten der künstlichen Intelligenz. Und Österreich wird diese Auswirkungen deutlich spüren. Studien deuten darauf hin, dass bestimmte Berufe besonders stark von künstlicher Intelligenz bedroht sind. Forschungen des McKinsey Global Institute legen nahe, dass vor allem Berufe mit repetitiven und standardisierten Aufgaben betroffen sind. Kundendienstmitarbeiter könnten bald durch KI-Stimmen ersetzt werden, und an der Hotelrezeption werden wir möglicherweise bald vom Roboter anstelle der freundlichen Rezeptionistin begrüßt. Ebenso kritisch sieht es für Buchhalterinnen und Rechnungsführer aus, da KI-gestützte Buchhaltungssysteme viel effizienter arbeiten als Menschen. Auch Forscher und Analysten werden bald ähnlichen Umständen ausgesetzt sein. Keine Pausen, keine Urlaubstage, keine Krankheiten – und vor allem keine Fehler: Künstliche Intelligenz ist für so manchen Arbeitgeber momentan ein „dream come true“.

Wenn man ChatGPT selbst fragt, wer denn von der Übernahme besonders betroffen ist, antwortet er (oder sie oder es?) wie folgt: „Berufe, die nicht stark auf menschliche Interaktion, Kreativität und strategisches Denken angewiesen sind, sind anfälliger für Automatisierung durch KI.“…

Von Claudia Holzer

