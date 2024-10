dpa kooperiert mit KI-Unternehmen You.com

Künftig werden dpa-Kunden bei ihrer Suche in der dpa-Datenbank sowie im Echtzeit-Nachrichtenfeed nicht nur relevante Artikel, sondern auch schnelle KI-generierte Zusammenfassungen sowie direkte Links zu den entsprechenden dpa-Quellen auf ihre Suchanfragen erhalten – so wie es viele Nutzer bereits von Chatbots gewohnt sind. Auch die automatische Kuratierung ganzer Themenpakete, ein gemeinsamer Blog über die Erkenntnisse der Zusammenarbeit und den Einsatz von KI-Anwendungen im Journalismus sowie ein KI-Mentorship-Programm sind Teil der Partnerschaft.

Schneller und effizienter

„dpa-News wird zu einer zeitgemäßen, KI-gestützten Antwortmaschine. Damit zeigen wir als Deutschlands größte Nachrichtenagentur, dass wir die Bedürfnisse unserer Kunden konsequent in den Mittelpunkt stellen“, so Peter Kropsch, Vorsitzender der dpa-Geschäftsführung. „Unsere KI-Technologie zielt darauf ab, das zu verstärken, was Nachrichtenredaktionen bereits gut machen – zeitnahe und akkurate Nachrichten zu liefern. Durch unsere Möglichkeiten der KI-gestützten Datenabfrage und der erweiterten Text-Generierung helfen wir dpa-Kunden, Nachrichten noch schneller abzurufen und zu verarbeiten“, sagt Richard Socher, Gründer und CEO von You.com.

Upgrades für Business-Kunden

Auch Business-Kunden der dpa werden neue, so genannte agentenbasierte Recherchefunktionen erhalten, um im Select-Angebot der dpa neue Entwicklungen in Politik, Wirtschaft und anderen Nachrichten in Echtzeit zu suchen und zusammenzufassen. Weitere KI-basierte Services sind geplant und sollen ab 2025 dpa-Kunden zur Verfügung gestellt werden.