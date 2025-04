Joachim Feher verlässt RMS Austria

Nach acht Jahren an der Spitze des Privatradiovermarkters RMS Austria verabschiedet sich Joachim Feher aus der Geschäftsführung. Wie das Unternehmen mitteilt, erfolgt der Abschied „in beiderseitigem Einvernehmen“.

Die operative Verantwortung in Österreich übernimmt ab sofort die langjährige Prokuristin Brigitte Kovacic. Die Geschäftsführung wird interimistisch von Sven Thölen, CEO der deutschen Mehrheitseigentümerin RMS und bisheriger zweiter Geschäftsführer, weitergeführt.

Die RMS verweist in ihrer Aussendung auf die aktuellen Herausforderungen am Radiomarkt: Die zunehmende Vielfalt an Radio- und Audioangeboten erfordere eine „strategische Neuausrichtung“ der RMS Austria. Die Programme der privaten Radiosender seien „vollständig werbefinanziert“ – abgesehen von Medienförderungen – und benötigten eine „starke, zukunftsorientierte Vermarktung“ als wirtschaftliche Grundlage für mediale Vielfalt und einen funktionierenden dualen Rundfunkmarkt.

Sven Thölen dankt Joachim Feher für dessen langjährigen Einsatz: „Mit seinem Engagement hat Joachim Feher wesentlich dazu beigetragen, die RMS TOP Kombi als Marktführer zu positionieren und die Sichtbarkeit sowie die wirtschaftliche Bedeutung der Privatsender im Werbemarkt zu stärken. Dafür gilt ihm unser herzlicher Dank.“

(PA)