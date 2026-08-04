Neue Leitung für 20 Linde-Zeitschriften

Der Wiener Fachverlag Linde stellt die Leitung seiner Zeitschriftenabteilung neu auf: Evelyn Lin übernahm mit 1. August 2026 die Verantwortung für das gesamte Zeitschriftenportfolio des Verlags. Dazu zählen 20 Fachzeitschriften aus den Bereichen Steuern, Wirtschaft und Recht. Mit der Bestellung setzt Linde auf eine interne Lösung. Lin war bereits in den vergangenen Jahren an der Entwicklung des Zeitschriftenprogramms beteiligt und übernimmt nun die Gesamtverantwortung für das Team und die weitere strategische Ausrichtung des Portfolios.

Langjährige Erfahrung im Linde Verlag

Evelyn Lin ist seit 2018 im Unternehmen tätig. Die 34-jährige Juristin kennt das Fachzeitschriftenprogramm des Verlags umfassend und betreut unter anderem die „SWK – Steuer- und WirtschaftsKartei“, ein wichtiges Aushängeschild des Linde Verlags. Zuletzt war Lin fünf Jahre lang als stellvertretende Abteilungsleiterin unter Stefan Menhofer tätig. In dieser Funktion war sie bereits eng in die Weiterentwicklung des Zeitschriftenbereichs eingebunden. Mit dem Wechsel an die Spitze der Abteilung übernimmt sie nun die Führung des gesamten Zeitschriftenteams.

Fachliche Qualität als Erfolgsfaktor

Der Markt für Fachmedien befindet sich in einem tiefgreifenden Wandel. Digitalisierung, der Einsatz künstlicher Intelligenz und die zunehmende Verfügbarkeit frei zugänglicher Informationen verändern die Anforderungen an Fachverlage. Für Linde bleibt die redaktionelle Qualität dabei ein entscheidender Faktor. „In einer Welt, in der die KI Inhalte in Sekunden generiert, wird die Frage nach Verlässlichkeit und Herkunft von Wissen entscheidend. Genau hier liegt die Stärke kuratierter Fachzeitschriften: Sie bieten geprüfte Expertise statt Informationsflut. Der Anspruch bleibt, Lesern in unseren Kernthemen Steuern, Wirtschaft und Recht verlässliche Orientierung zu geben: mit höchster redaktioneller Qualität, enger Verbindung zu unseren Autorinnen und Autoren und modernen Formaten, die diesem Anspruch gerecht werden“, erklärt Evelyn Lin.

Digitale Angebote als Teil der Weiterentwicklung

Die digitale Transformation des Zeitschriftenangebots hat der Linde Verlag bereits früh vorangetrieben. Heute sind die meisten der 20 Fachzeitschriften über die Datenbank LinDa digital verfügbar. Das Angebot reicht von Einzelabonnements bis zu thematisch gebündelten Bibliotheken und ermöglicht den Zugriff auf Fachinhalte unabhängig vom Format.

Neuer Titel erweitert das Portfolio

Mit dem Start in ihrer neuen Funktion steht bereits eine Erweiterung des Programms bevor: Am 14. September 2026 erscheint „IN.HOUSE – das Praxismagazin für Legal & Compliance“ als neuer Titel im Zeitschriftenprogramm des Linde Verlags. Damit baut der Fachverlag sein Angebot im Bereich juristischer Praxis- und Compliance-Themen weiter aus.

(PA/red)