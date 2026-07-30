Kommunikationsleitung bei APG neu besetzt

Carolina Burger übernimmt die Leitung der Unternehmenskommunikation der APG. In dieser Funktion verantwortet sie künftig die Bereiche Corporate Communications, Public Relations, Brand Management, Advertising, Events & Sponsoring sowie Social Media. Gemeinsam mit ihrem Team steuert sie die interne und externe Kommunikation des Unternehmens.

Erfahrung in Kommunikation und Medien

Burger verfügt über umfassende Erfahrung in den Bereichen strategische Kommunikation, Medienarbeit, Redaktion, Brand Management und Marketing. Vor ihrem Wechsel zur APG war sie unter anderem im Generalsekretariat der Novomatic AG tätig und arbeitete als Pressesprecherin von UNIQA Österreich. Zudem war sie viele Jahre Redakteurin des Wirtschaftsmagazins Format. Durch ihre journalistische Tätigkeit und ihre Erfahrung in unterschiedlichen Kommunikationsbereichen bringt Burger umfangreiche Kenntnisse in der Entwicklung und Umsetzung von Kommunikationsstrategien mit.

Weiterentwicklung der Kommunikationsstrategie

Die Vorstände der APG, Gerhard Christiner und Marcus Karger, begrüßen die Besetzung aus den eigenen Reihen. Sie betonen, dass Burger durch ihre bisherige Tätigkeit im Unternehmen sowie ihre langjährige journalistische und kommunikative Erfahrung über die notwendigen Voraussetzungen verfügt, um die Kommunikationsstrategie im Einklang mit der Unternehmensstrategie weiterzuentwickeln. Carolina Burger folgt auf Christoph Schuh, der das Unternehmen auf eigenen Wunsch verlässt. Schuh widmet sich künftig neuen beruflichen Herausforderungen außerhalb der APG.

(PA/red)