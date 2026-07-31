Führungswechsel bei der „Bild“-Gruppe

Bei Axel Springer steht ein Wechsel an der Spitze der „Bild“-Gruppe bevor. Christoph Eck-Schmidt übernimmt zum 1. August die Leitung der Medienmarke und folgt damit auf Carolin Hulshoff Pol. Das teilte der Berliner Medienkonzern am gestrigen Donnerstag mit. Eck-Schmidt trägt künftig die strategische und operative Gesamtverantwortung für die „Bild“-Gruppe. Hulshoff Pol wechselt innerhalb des Konzerns auf den Chefposten der Telegraph Media Group.

Eck-Schmidt gibt bisherige Funktionen ab

Der neue „Bild“-Chef war bislang als Vertriebs- und Marketingchef von Axel Springer sowie als Leiter der Digital-Tochter Bonial tätig. Diese Aufgaben wird er nach Angaben des Unternehmens abgeben. In seinen bisherigen Führungspositionen habe Eck-Schmidt den digitalen Wandel, die Vermarktung sowie die Weiterentwicklung der Marken des Konzerns vorangetrieben. Zu seinen künftigen Schwerpunkten bei „Bild“ zählt der Ausbau digitaler Produkte und Geschäftsmodelle sowie die Stärkung der Position der Marke im Werbemarkt.

Hulshoff Pol wechselt zur Telegraph Media Group

Carolin Hulshoff Pol hatte die Führung der „Bild“-Gruppe seit November 2024 inne. Künftig soll sie sich in Großbritannien um die Telegraph Media Group kümmern. Axel Springer, Herausgeber unter anderem von „Bild“, „Welt“ und „Politico“, hatte die Übernahme der traditionsreichen britischen Zeitung „Telegraph“ zuletzt abgeschlossen. Der Kaufpreis lag bei 575 Millionen Pfund in bar, umgerechnet rund 671,45 Millionen Euro.

(APA/red)