Streaming-Abos mit Werbung immer beliebter

Streaming-Abos von Netflix und Amazon Prime mit Werbeunterbrechungen erfreuen sich bei deutschen Kunden laut einer neuen Studie der Beratungsgesellschaft Simon-Kucher wachsender Beliebtheit. Danach nutzt bereits jeder Fünfte ein kostenpflichtiges Streaming-Abo mit Werbung.

Werbe-Abos im Trend

Die Zahl der Netflix-Werbe-Abos hat sich 2024 laut der Studie verdreifacht. Bei Amazon Prime ist die Akzeptanz für Werbung ähnlich hoch, der Dienst profitiert aber vom Opt-In-Modell, wodurch keine Werbung angezeigt wird. Denn: 77 Prozent der Prime-User investieren aktiv in Werbefrei-Add-Ons gegen Aufpreis.

Bei Amazon Prime ist die Anzahl der Werbe-Abos mit 23 Prozent ähnlich hoch wie bei der Konkurrenz. User müssen für Streaming ohne Werbung einen Aufpreis zahlen. 77 Prozent der Kunden nutzen diese Option.

Ideales Timing gewählt

Auf globaler Ebene kannibalisiert sich Netflix mit dem Werbe-Abo aber. Die Zahl der User, die von einem teureren Netflix-Abo zum günstigeren Werbe-Abo wechselten, ist von 42 Prozent auf 46 Prozent gestiegen. Bei Disney+ sank sie hingegen stark von 52 Prozent auf 36 Prozent.

Das Timing in Sachen Werbe-Abos allerdings könnte kaum besser sein, heißt es in der Studie. So hätten Sharing-Restriktionen den Anteil der Account-Mitnutzer bereits auf 20 Prozent gesenkt. Und 47 Prozent der User, die bei Restriktionen nicht mehr Abos von Bekannten mitnutzen können, zeigten sich bereit, selbst ein Abo abzuschließen.

PTE/Red.