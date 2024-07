FaktuM 3/2024 – Wirtschaftswunder Schönbrunn

Außerdem lesen Sie auf 82 Seiten: Mietmarkt – Airbnb casht ab und Wien hält dagegen +++ Studie – die Generation Z revolutioniert die Reisebranche +++ Ins Blaue? „Unser“ Mittelmeer zwischen Badewanne und Müllhalde +++ Achterbahn-Urlaub: Auf der Suche nach dem Adrenalin

Editorial

3,2 Millionen Besucher jährlich, eine Prunkanlage: Das Schloss Schönbrunn, Österreichs mit Abstand wichtigstes und populärstes Kulturdenkmal, boomt wie nicht einmal zu Kaisers Zeiten. „Schuld“ daran trägt Mag. Klaus Panholzer, CEO der Schönbrunn Group mit dem Stammschloss, dem Sisi Museum, dem Möbelmuseum und Schloss Hof, der Habsburgs großen Vier eine klare Strategie verpasste. Die erläutert Faktum Herausgeber Christian W. Mucha in seinem Editorial. Am 18. September wird Panholzer in Hübners Kursalon der FM-Incomingpreis verliehen. Die Festrede hält niemand geringerer als die niederösterreichische Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner.

Coverstory: Hinter den Kulissen des Schönbrunn-Booms

78 Millionen Euro pro Jahr setzt die Schönbrunn Group mit ihren Denkmälern, Veranstaltungen und Ausstellungen um, bis zu 20 Millionen werden in die Revitalisierung des Kulturerbes Nr. 1 investiert. Lesen Sie im neuen Faktum, wie Schönbrunn-CEO Klaus Panholzer die alten Gemäuer zukunftsfit macht – und wie Leider-nein-Hausherr Karl Habsburg, Enkel des letzten Kaisers, das touristische und kommerzielle Erbe seiner Familie sieht.

Dicke Luft um Airbnb: Wie der kleine Fisch zum Mithai wurde

Von der kleinen privaten Wohnungsvermietung zum globalen Business-Model, hochattraktiv, aber an der Grenze zur Legalität: Nun schlagen auch in Wien die Anrainer Alarm, und die Behörde macht gegen die touristischen Miethaie mobil

Die Generation Z packt die Koffer: Auf den Spuren der Reise-Revoluzzer

Eine druckfrische Studie belegt: So muss die Reisebranche umdenken, um die Travel-Kids bei Laune zu halten. Plus: Was wir von der Reisephilosophie unserer Töchter und Söhne lernen

Quallenplage, Algenteppiche, und Plastik-Müll: Warum das Mittelmeer trotzdem nicht untergeht

Professor Gerhard Herndl, Österreichs profiliertester Ozeanforscher, verrät, dass unsere liebste Sommerbadewanne zwar verdreckt, aber nicht verloren ist

Destination Adrenalin: Die besten Fun-Parks der Welt im Action-Check

FaktuM begab sich auf die Achterbahnen der Gefühle – und kürt im ersten Rummel-Ranking die Top 10 der Erlebniswelten.