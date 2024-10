Schweizer verkaufen Anteile an Gratiszeitung „Heute“

Die TX Group (früher Tamedia) hielt über die Ultimate Media Beteiligungs- und Management GmbH 25,5 Prozent an der AHVV Verlags GmbH („Heute“) und 51 Prozent an der DJ Digitale Medien GmbH (heute.at). Laut einer Aussendung gehen die Anteile an die bisherigen Mitgesellschafter über.

Bundeswettbewerbsbehörde gibt okay

Der Abschluss der Transaktion erfolge nach Genehmigung durch die Bundeswettbewerbsbehörde, hieß es. Über die Einzelheiten der Transaktion vereinbarten die Parteien Stillschweigen. „Heute“-CEO Wolfgang Jansky sprach von einer „äußerst erfolgreichen Zusammenarbeit“ mit der TX Group, die etwa die Boulevardzeitung „20 Minuten“ herausgibt. Nun sehe man der Neuordnung der Eigentümerstruktur aber sehr positiv entgegen. „Durch den Übergang in eine klar strukturierte Eigentümerschaft werden wir in der Lage sein, unsere strategische Flexibilität zu erhöhen“, meinte er. Man bleibe mit den Schweizer Kollegen aber partnerschaftlich verbunden und werde sinnvolle Kooperationen – etwa auf redaktioneller Ebene – weiterführen.

Nun Eigentum von Privatstiftungen

„Heute“ ist damit vollends im Besitz der Periodika Privatstiftung und der Pluto Privatstiftung. Bei letzterer scheint neben „Heute“-Herausgeberin Eva Dichand auch ihr Bruder Georg Kriebernegg als Stifter auf. Bei ersterer scheint der ehemalige Vorstand der Bank Austria Heinrich Gehl als Stifter auf. Im Vorstand ist u.a. Jansky vertreten. An der DJ Digitale Medien Medien GmbH ist neben der TX Group die Alta GmbH und Jansky beteiligt.

Zusammenlegung von Print und Online

Laut „Standard“ werden mit dem Ausstieg der Schweizer Mitgesellschafter die bisher getrennten Gesellschaften hinter „Heute“ und heute.at zusammengelegt. Künftig soll die Periodika Privatstiftung 34,75 Prozent, Jansky selbst 26,85 Prozent und die Alta GmbH 37,36 Prozent der Anteile halten.