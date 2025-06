Die Mai-Quoten für Österreichs TV-Sender

Die österreichische Fernsehlandschaft blickt auf einen erfolgreichen Mai zurück. Laut aktuellen Teletest-Daten konnten mehrere Sender deutlich zulegen – darunter der ORF mit seinem stärksten Mai seit fast einem Jahrzehnt, ServusTV mit einem neuen Monatsrekord und Puls 4 mit Zuwächsen in der werberelevanten Zielgruppe. Auch oe24.tv konnte sich über ein Allzeithoch freuen.

Öffentlich-rechtlich an der Spitze

Mit 33,4 Prozent Marktanteil verzeichnete die ORF-Gruppe den besten Mai seit 2016. Vor allem ORF 2 steuerte mit 20,1 Prozent den Löwenanteil bei, gefolgt von ORF 1 mit 10,2 Prozent. Erfolgreiche Einzelprogramme wie das ESC-Finale, das „Dancing Stars“-Finale (849.000 Zuseher) oder der Krimi „Die Toten vom Bodensee“ (723.000 Zuseher) trugen ebenso zur Quote bei wie aktuelle Formate rund um Politik und Gesellschaft, etwa eine Sonder-„ZiB“ zur Papstwahl. Damit bestätigt der ORF seine stabile Marktführerschaft im öffentlich-rechtlichen Segment.

ServusTV mit stabilem Wachstum

Der Salzburger Privatsender ServusTV erreichte im Mai mit 5,1 Prozent Marktanteil in der Gesamtbevölkerung sowie 4,8 Prozent in der Zielgruppe der 12- bis 49-Jährigen neue Bestwerte. Motorsportübertragungen wie die Formel 1 aus Miami (596.000 Zuseher) oder MotoGP aus Silverstone (354.000 Zuseher) sorgten für Zugkraft, dazu kamen Eigenproduktionen wie „Bergwelten“. Mit einem kontinuierlichen Aufwärtstrend stärkt ServusTV seine Position als größte private Senderstation im Land.

Puls 4 punktet bei Jüngeren

Die ProSiebenSat.1Puls4-Gruppe erreichte in ihrer Kernzielgruppe insgesamt 10,7 Prozent Marktanteil, wobei Puls 4 mit 5,3 Prozent den größten Anteil beisteuerte – ein Plus von 1,1 Prozentpunkten gegenüber dem Vorjahr. Erfolgreiche Formate wie „2 Minuten 2 Millionen“ oder „Pfusch am Bau“ trugen zum Anstieg bei. Während ATV etwas verlor, blieb Puls 24 mit 0,6 Prozent stabil. Besonders in der werberelevanten Zielgruppe bleibt Puls 4 damit ein starker Player.

oe24.tv erreicht neuen Höchstwert

Auch oe24.tv kann auf einen Rekordmonat verweisen. Mit 2,2 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe der 12- bis 49-Jährigen verbuchte der Nachrichtensender der Mediengruppe Österreich den stärksten Mai seit seinem Bestehen – ein Zuwachs von über 70 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Besonders gefragt war die Sondersendung zum Freispruch von Ex-Kanzler Sebastian Kurz, die am 26. Mai von 11 bis 12 Uhr einen Marktanteil von 20 Prozent erzielte. Insgesamt sahen im Mai mehr als 1,3 Millionen Österreicher das Programm von oe24.tv.

TV-Markt in Bewegung

Der Mai 2025 zeigt erneut, wie dynamisch sich der österreichische TV-Markt entwickelt. Der ORF bleibt unangefochten an der Spitze, ServusTV wächst stabil weiter, Puls 4 stärkt seine Rolle in der Zielgruppe und oe24.tv positioniert sich zunehmend als relevante Nachrichtenquelle. Die Trends deuten auf wachsende Vielfalt im heimischen Fernsehangebot – und härtere Revierkämpfe der Meinungsmacher um die Gunst der Zuseher.

(red)