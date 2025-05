ServusTV startet digitalen Sportkanal

Im Vorjahr wurde es angekündigt und nun in die Tat umgesetzt: ServusTV startet einen digitalen Sportkanal. Dieser heißt “ServusTV Sport” und geht am Donnerstag, 29. Mai, online. Laut Aussendung werden rund um die Uhr über 50 verschiedene Sportformate geboten. Das Angebot reicht von Live-Übertragungen über Highlightsendungen bis hin zu Sport-Dokus. Kostenlos abrufbar ist der Kanal auf der Plattform ServusTV On.

ServusTV zieht die Sportkarte

“ServusTV Sport” startet mit Live-Übertragungen von den Austrian Alpine Open. Moderatorin Alina Marzi meldet sich an den vier Turniertagen (29. Mai bis 1. Juni) aus dem Golfclub Gut Altentann am Wallersee. Als Kommentator ist Erich Weiß und als Experte Markus Brier an Bord.

Zusammenarbeit mit ORF

ServusTV investiert seit Jahren stark in Sportrechte. So zeigte der Salzburger Privatsender den Großteil der vergangenen Fußball-Europameisterschaft, was ServusTV Rekordzuseherzahlen bescherte. Einen Teil der Übertragungen trat der Privatsender an den ORF ab. Auch die Formel 1 teilt sich ServusTV mit dem ORF. Ein gewisser Fokus auf Motorsport kristallisiert sich mit der MotoGP oder auch DTM heraus. Schon bisher nutzte ServusTV manche seiner Sportrechte ausschließlich im digitalen Raum.