Vamp Award für kreative Markeninszenierung

Am 22. April verwandelte sich die Ottakringer Brauerei in Wien in das Zentrum der österreichischen Ambient Media- und Promotion-Szene. Der Marketing Club Österreich lud zur Verleihung der VAMP Awards 2025 – ein Abend voller Gewinner und Gewinnerinnen. Mit 154 eingereichten Projekten markierte das Event ein neues Rekordhoch und unterstrich die kreative Schlagkraft der Branche.

Platin für Vöslauer

Den begehrten Platin-Award für den besten Gesamtsieg sicherte sich Vöslauer Mineralwasser mit der Kampagne „Cool Courts“, entwickelt von Demner, Merlicek & Bergmann (DMB.). Das Projekt überzeugte in der Kategorie Kreativität & Innovation durch seine mutige Inszenierung urbaner Freiräume – ein Paradebeispiel für wirksames Brand Building im öffentlichen Raum.

Crossmedia und DOOH

Besonders beachtet wurde die neu eingeführte Kategorie „Crossmediale Kampagnen“, in der OBI mit „Hidden Talents“ triumphierte. Auch der Bereich Digital Out of Home (DOOH) zeigte seine Vielseitigkeit: Von interaktiven Hundeerkennungen bis zu Echtzeit-Datenprojektionen – hier setzt sich der Trend zu datengetriebenem Storytelling fort.

„Der VAMP Award zeigt, welche Kraft in gut gemachter Ambient Media steckt. Wir sehen Kampagnen, die nicht nur auffallen, sondern nachhaltig wirken“, sagt Andreas Ladich, Präsident Marketing Club Österreich.

Bereits am Nachmittag bot der VAMP Day mit Fachvorträgen, Ausstellerflächen und der Präsentation des Ambient Meters 2025 reichlich Gesprächsstoff. Bei der anschließenden Award Show mit DJ-Sound und Streetfood feierten rund 700 Gäste die besten Projekte.

(PA)