Vamp Award 2025: Nominierungen fix

Der Vamp Award 2025 zeichnet herausragende Kampagnen aus den Bereichen Ambient Media, Promotion und Digital out of Home in Österreich aus. Mit 154 Einreichungen wurde ein neuer Rekord aufgestellt, und die Nominierten stehen nun fest. Die Preisverleihung soll am 22. April 2025 in der Ottakringer Brauerei in Wien statt finden.

Fern von klassischer Werbung

Die Anzahl der Einreichungen im Bereich Below-the-Line-Marketing in Österreich ist im Vergleich zum Vorjahr um mehr als 25 Prozent gestiegen. Below-the-Line-Marketing bezeichnet Marketingmaßnahmen, die gezielt und direkt auf bestimmte Zielgruppen ausgerichtet sind. Im Gegensatz zum Above-the-Line-Marketing, das auf Massenmedien setzt, erfolgt BTL-Marketing meist über persönlichere Kanäle wie Events, Direktmailings oder Social Media. Ziel ist es, eine direkte Interaktion mit den Konsumenten zu fördern und eine stärkere Bindung zur Marke aufzubauen.

Programmpunkte des Vamp Days

Der Vamp Day beginnt bereits um 17 Uhr in der Ottakringer Brauerei. Auf dem Programm stehen interaktive Ausstellerbereiche, Branchentalks sowie eine Bierverkostung, die von Tobias Frank, Geschäftsführer der Brauerei, begleitet wird. Ab 19:30 Uhr wird die VAMP Award Show im Business-Class-Bereich der Brauerei übertragen. Für den Live-Stream der Veranstaltung können Tickets über die Website des Events erworben werden.

Auszeichnungen für kreative Kampagnen

Die Preisverleihung umfasst vier Hauptkategorien und 13 Subkategorien. Zu den Gruppen gehören unter anderem Beste Marketingkampagne, Beste Werbeagentur, Beste Social Media Kampagne, Innovativste Werbeidee und Bester Influencer im Marketing. Neu eingeführt wurde 2025 die Kategorie „Crossmediale Kampagnen“, die Strategien belohnt, die mehrere Medienkanäle miteinander verbinden. Zusätzlich wird ein Platin-Award für die Einreichung mit den meisten Jurypunkten vergeben.

Jurierung nach klaren Kriterien

Die 154 Einreichungen wurden von einer 19-köpfigen Fachjury unter der Leitung von Andreas Ladich, Präsident des Marketing Club Österreich und Leiter Werbung & Marketing am Vienna Airport, nach Kriterien wie Kreativität, Innovationskraft und strategischer Umsetzung bewertet. Die Juryentscheidung soll sicher stellen, dass die besten Kampagnen des Jahres ausgezeichnet werden.

(PA/red)