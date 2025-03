Thalhammer baut Profil-Spitze um

Profil-Chefredakteurin Anna Thalhammer richtet die Führungsebene des Nachrichtenmagazins neu aus. Die Umstrukturierung folgt auf den Wechsel von Eva Linsinger, der langjährigen Leiterin des Innenpolitik-Ressorts und stellvertretenden Chefredakteurin, zum ORF, sowie auf das Bestreben der Redaktion innovative journalistische Formate zu entwickeln.

Gernot Bauer übernimmt als neuer Ressortleiter Innenpolitik die Nachfolge Linsingers. Bauer, der bereits seit 27 Jahren für profil schreibt, ist durch investigativen Journalismus bekannt geworden. Gemeinsam mit Robert Treichler, Leiter des Außenpolitik-Ressorts und ebenfalls stellvertretender Chefredakteur, sorgte er im vergangenen Jahr mit dem Buch „Kickl und die Zerstörung Europas“ international für Aufsehen.

Sebastian Hofer, der seit 2002 für profil tätig ist und zuletzt als Textchef die redaktionelle Qualität des Magazins verantwortete, steigt zum stellvertretenden Chefredakteur auf. Hofer, bekannt für seine tiefgründige Auseinadersetzung mit der österreichischen Popkultur, wird nun neben der inhaltlichen Leitung auch strategische Aufgaben übernehmen.

Jakob Winter, bisher Digital-Chef, wird künftig als Mitglied der Chefredaktion verstärkt Verantwortung für die Digitalisierung und Innovation innerhalb der Redaktion tragen. Winter hatte bereits 2021 den Faktencheck “faktiv” ins Leben gerufen und das Digitalteam erfolgreich aufgebaut.

Chefredakteurin Anna Thalhammer sieht die Neuaufstellung als wichtigen Schritt für die Zukunft von profil: „Es hat sich in den beiden Jahren meiner Tätigkeit viel getan – neue Gesichter, innovative Formate und eine starke neue Ausrichtung. Gerade im Jubiläumsjahr haben wir große Pläne und ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit Sebastian Hofer als Stellvertreter, Jakob Winter in Sachen Digitalisierung und Gernot Bauer, einem Experten der Innenpolitik, dessen journalistisches Gespür in Österreich seinesgleichen sucht.“

Die neue Struktur soll die Redaktion darin unterstützen, erfolgreiche Produkte wie Podcasts, Newsletter und Bücher weiter auszubauen und zugleich die Qualität des Magazins kontinuierlich auf höchstem Niveau zu halten.