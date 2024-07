Streaming-Nutzer für personalisierte Werbung

Diese Studie ist ein Weckruf für viele Streaming-Media-Plattformen, ihre Herangehensweise an ihr Werbegeschäft zu ändern. Die Verbraucher haben Lust auf relevante personalisierte Werbung. Diese Anzeigen beeinflussen ihr Verhalten und ihre Entscheidungsprozesse. Nötig ist also ein stärkerer personalisierter Ansatz für Werbung auf Streaming-Plattformen, der durch die Nutzung von fortschrittlichem maschinellem Lernen in großem Umfang vorangetrieben wird.

Dave Simon, General Manager Growth Initiatives bei Moloco