kronehit: Spatt wieder weg

Es schlug Wellen, als kronehit damals ankündigte, den langjährigen Ö3-Chef zu engagieren. Dessen Hauptaufgabe: Die vier neuen digitalen Sender zu starten und allen eine klare Note und Zielgruppe beizugeben. Nun allerdings wirft Georg Spatt beim Privatsender wieder das Handtuch. „Ich bin nach einem sehr intensiven Jahr für mich zum Schluss gekommen, dass die Ziele, die ich mir für meine Arbeit vor einem Jahr gesteckt habe, unter den aktuellen Rahmenbedingungen in absehbarer Zeit so nicht erreichbar sein werden. Wir konnten heuer gemeinsam sehr große Fortschritte und Erfolge in der Weiterentwicklung des Programms von kronehit machen. Und der Prozess zum Start von gleich vier neuen DAB+-Radiosender war für uns alle mit einer steilen Lernkurve und spannenden neuen Herausforderungen verbunden“, resümiert er seine Zeit bei kronehit.

Ihm wird im November Rüdiger Landgraf nachfolgen. Er war bereits in der Vergangenheit viele Jahre als Programmdirektor für den Sender tätig. Zuletzt kümmerte er sich um die digitale Transformation. „Georg hat in den vergangenen Monaten tolle Inputs geliefert. Jetzt geht es darum, darauf aufzubauen und weiteres Wachstum sicherzustellen“, so Landgraf zu seiner neuen Position.