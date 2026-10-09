Kleine Zeitung holt Christopher Weiss

Seit Mitte September verstärkt Christopher Weiss als Geschäftsleiter Kärnten das Führungsteam der Kleinen Zeitung. Gemeinsam mit Chefredakteur Wolfgang Fercher, der ebenfalls als Geschäftsleiter im Bundesland tätig ist, verantwortet er die Weiterentwicklung des Medienhauses in Kärnten. Die Zuständigkeiten sind dabei aufgeteilt: Während Fercher die publizistische Verantwortung trägt, kümmert sich Weiss um die wirtschaftliche, organisatorische und strategische Führung der Geschäftseinheit. Zusätzlich verantwortet er die kaufmännischen Bereiche Werbemarkt und Marketing. Beide gehören dem Management Board der Kleinen Zeitung an. Zu Weiss’ Aufgaben zählen die wirtschaftliche Steuerung des Kärntner Standorts, die Weiterentwicklung der Markt- und Wachstumsstrategie sowie die Erschließung neuer Geschäftsmodelle und Partnerschaften. Auch Transformations-, Innovations- und Digitalisierungsprojekte fallen in seinen Verantwortungsbereich. Als Geschäftsleiter vertritt er die Kleine Zeitung zudem gegenüber Unternehmen, Politik, Institutionen, Kunden und Partnern im Bundesland.

Vom Raiffeisen Marketing zur Kleinen Zeitung

Weiss studierte Medienwissenschaften an der Universität Klagenfurt und bringt mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung in Marketing, Vertrieb, Markenführung und Management mit. Seine berufliche Laufbahn begann 2002 bei der BKS Bank. 2009 wechselte er zur Raiffeisen Landesbank Kärnten, wo er zunächst die Verantwortung für den Raiffeisen Club Kärnten übernahm. Ab 2022 leitete Weiss das Kärntner Raiffeisen Marketing, seit 2023 als Geschäftsführer. Zu seinen Aufgaben gehörten dort die strategische Markenführung, Kampagnen, Kooperationen, Sponsorings und Großveranstaltungen. Darüber hinaus arbeitete er an der Weiterentwicklung von Marketing- und Vertriebsstrategien und war in verschiedene Projekte auf Landes- und Bundesebene eingebunden.

Wirtschaft und Redaktion unter gemeinsamer Führung

Mit der neuen Aufgabenverteilung bleiben publizistische und wirtschaftliche Verantwortung in Kärnten getrennt, liegen aber auf Geschäftsleitungsebene eng beieinander. Fercher steht weiterhin für die redaktionelle Ausrichtung, Weiss soll die wirtschaftliche Entwicklung des Standorts vorantreiben. Für Weiss ist die neue Aufgabe mit der Weiterentwicklung einer in Kärnten etablierten Medienmarke verbunden. Die wirtschaftliche Basis, digitale Projekte und neue Geschäftsmöglichkeiten zählen zu seinen zentralen Arbeitsfeldern. Gemeinsam mit Fercher und dem Kärntner Team soll er die Position der Kleinen Zeitung in der Region weiterentwickeln.

(PA/red)