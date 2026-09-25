Schindlauer wechselt vom ORF zum Verkehrsbüro

ORF-Finanzdirektorin Eva Schindlauer verlässt das öffentlich-rechtliche Medienhaus mit Jahresende. Nach mehr als 17 Jahren in verschiedenen Funktionen wechselt die 44-Jährige zum Österreichischen Verkehrsbüro. Dort übernimmt sie die neu geschaffene Position des Chief Financial Officer (CFO) und wird zugleich Vorstandsmitglied. Ihre Nachfolge im ORF ist bereits geregelt. Ab 2027 übernimmt Silvia Lieb die Finanzdirektion unter dem künftigen ORF-Generaldirektor Clemens Pig.

Finanzdirektion in turbulenten Jahren

Schindlauer war seit 2022 als kaufmännische Direktorin für die Finanzen des ORF verantwortlich. In dieser Zeit musste der Konzern mit einem Umsatz von mehr als einer Milliarde Euro unter anderem Sparmaßnahmen, rückläufige Werbeeinnahmen und die Umstellung von der GIS-Gebühr auf den ORF-Beitrag bewältigen. Schindlauer blickt dabei auf vier positive ORF-Jahresabschlüsse in Folge zurück. Sie übergebe die Finanzdirektion trotz der schwierigen Rahmenbedingungen mit einem stabilen finanziellen Fundament, erklärte sie gegenüber der APA. Mit dem ORF-Beitrag sei zudem eine nachhaltige Finanzierungsbasis geschaffen worden. Vor ihrer Tätigkeit als Finanzdirektorin war Schindlauer kaufmännische Geschäftsführerin von ORF III. Davor hatte sie unter anderem Funktionen bei der ORF Marketing Creation und der ORF-Kontakt Kundenservice inne. Ihre berufliche Laufbahn begann sie beim Biotechnologie- und Pharmakonzern Novartis in Wien und Basel.

Neue Aufgabe beim Verkehrsbüro

Beim Österreichischen Verkehrsbüro übernimmt Schindlauer künftig ein neu geschaffenes Finanzressort im Vorstand. Der Tourismuskonzern beschäftigt rund 2.000 Mitarbeiter und erzielte 2025 einen Konzernumsatz von 548,1 Millionen Euro. Zum Unternehmen gehören unter anderem die Ruefa-Reisebüros und der Reiseveranstalter Eurotours. Darüber hinaus hält das Verkehrsbüro Beteiligungen an Intertravel und der DDSG Blue Danube Schifffahrt. Im Hospitality-Bereich betreibt der Konzern 21 Hotels, darunter Häuser der Marke Austria Trend Hotels. Aufsichtsratsvorsitzender Alexander Wolfgring verwies bei der Bestellung auf Schindlauers Finanzexpertise und ihre Erfahrung mit Transformationsprozessen. Vorstandsvorsitzender Martin Winkler sieht in der neu geschaffenen Finanzposition eine stärkere Verankerung des datenbasierten Performance Managements. ORF-Generaldirektorin Ingrid Thurnher würdigte Schindlauer als Finanzdirektorin, die den ORF durch wirtschaftlich schwierige Zeiten geführt habe, und bedankte sich für ihre Arbeit.

(APA/red)