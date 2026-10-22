Neue Rotation bei den RegionalMedien Austria

Die RegionalMedien Austria setzen ihre Rotationslogik in der nationalen Print-Chefredaktion fort. Michael Kretz, Geschäftsführer und Chefredakteur von MeinBezirk Salzburg, übernimmt für die kommenden sechs Monate die Funktion des Chefredakteurs Print National & Redaktions-Koordination von Oswald Hicker, Chefredakteur und Geschäftsführer von MeinBezirk Niederösterreich.

Wechsel im Rotationsmodell

Mit dem Rotationsmodell übernehmen die Bundesland-Chefredakteure abwechselnd die nationale Verantwortung. Damit sollen regionale Perspektiven stärker in die österreichweite Berichterstattung einfließen und die Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Bundesländer-Redaktionen weiter ausgebaut werden. Kretz bringt neben seiner regionalen Marktkenntnis auch unternehmerische Erfahrung mit. Die Vorstände der RegionalMedien Austria, Georg Doppelhofer und Andreas Eisendle, bezeichnen ihn als erfahrene Medienpersönlichkeit und erwarten von ihm neue Impulse für die nationale Print-Chefredaktion.

Hicker zurück bei MeinBezirk Niederösterreich

Oswald Hicker wird sich künftig wieder verstärkt auf seine Aufgaben als Chefredakteur und Geschäftsführer von MeinBezirk Niederösterreich konzentrieren. Dort soll er die redaktionelle und strategische Weiterentwicklung vorantreiben. Barbara Schuster bleibt unterdessen Chefredakteurin Print & Digital für MeinBezirk Wien und National. Sie verantwortet weiterhin die digitale Ausrichtung der Gesamtgruppe sowie die Weiterentwicklung des nationalen Newsdesks. Die Vorstände bedankten sich bei Hicker für seine Arbeit während der vergangenen sechs Monate. Die Rotationslogik habe sich als Bestandteil der redaktionellen Zusammenarbeit etabliert und verbinde die regionalen Redaktionen mit einer gemeinsamen nationalen Ausrichtung.

(PA/red)