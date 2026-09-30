Markus Breitenecker wird neuer DEAG-Chef

Markus Breitenecker wird neuer Vorstandsvorsitzender der DEAG. Mit der Bestellung will der Entertainmentkonzern seine europäische Expansion weiter vorantreiben. Breitenecker soll unter anderem neue Geschäftsfelder und Formate entwickeln, die Ticketing-Plattform weiterentwickeln und Akquisitionen sowie die Erschließung neuer Märkte vorantreiben.

Live Entertainment und Plattformgeschäft

Die DEAG ist im Live-Entertainment-Geschäft in unterschiedlichen Bereichen aktiv. Neben Musik und Konzerten gehören unter anderem Spoken Word, Literatur und Konferenzen zum Portfolio. Breitenecker soll diese Angebote weiterentwickeln und stärker auf europäischer Ebene skalieren. Dabei will das Unternehmen auch von Breiteneckers Erfahrung im Medien- und Plattformgeschäft profitieren. Der neue Vorstandsvorsitzende bringt mehr als 30 Jahre Erfahrung aus der europäischen Medien- und Entertainmentbranche mit.

Von PULS 4 zu ProSiebenSat.1

In Österreich baute Breitenecker PULS 4 zu einer privaten Sendergruppe aus und entwickelte das Unternehmen über das klassische Fernsehen hinaus in Richtung digitaler Angebote und neuer Entertainmentformate. Mit dem Festival 4GAMECHANGERS etablierte er zudem ein Format, das Entertainment und Musik mit Themen aus Technologie, Wirtschaft und Gesellschaft verbindet. Zuletzt war Breitenecker Vorstandsmitglied bei ProSiebenSat.1 und dort als Chief Operating Officer für wesentliche Bereiche der Konzerntransformation zuständig. Dazu gehörten unter anderem Streaming und Distribution, Technologie und Digitalisierung, Marketing, Medienpolitik und künstliche Intelligenz. In dieser Funktion war er auch für die Entwicklung von Joyn verantwortlich. Die Streamingplattform wurde unter seiner Verantwortung zu einem breiter aufgestellten Entertainmentangebot ausgebaut, das neben eigenen Inhalten auch Angebote von Drittanbietern bündelt.

Fokus auf weiteres Wachstum

Bei der DEAG soll Breitenecker nun seine Erfahrungen aus Medien, Technologie und Plattformgeschäft mit dem Live-Entertainment-Geschäft des Konzerns verbinden. Im Mittelpunkt stehen dabei die weitere Expansion in Europa, neue Geschäftsmodelle und Formate sowie die technologische Weiterentwicklung des Ticketings. DEAG-Aufsichtsratschef Tobias Buck bezeichnete Breitenecker als erfahrenen Medien- und Entertainmentmanager, der das Unternehmen auf seinem weiteren Wachstumskurs führen und weiterentwickeln soll. Breitenecker selbst sieht im Live Entertainment auch im digitalen Zeitalter Potenzial und will seine Erfahrungen aus Medien und Technologie in die weitere Entwicklung der DEAG einbringen.

(PA/red)