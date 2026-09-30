Scholl und Ganner fix an APA-Spitze

Maria Scholl steht nun fix an der Spitze der Austria Presse Agentur (APA). Die 41-Jährige hatte nach dem Ausscheiden von Clemens Pig im Juni zunächst interimistisch den Vorsitz der Geschäftsführung übernommen. Am heutigen Mittwoch bestätigten die APA-Gremien Scholl und Klemens Ganner als zweites Mitglied der Geschäftsführung nun unbefristet. Damit setzt die APA auf zwei langjährige Führungskräfte aus den eigenen Reihen. Scholl war ab 2007 zunächst in verschiedenen Funktionen als Redakteurin tätig, wurde 2019 stellvertretende Chefredakteurin und übernahm 2023 die Chefredaktion von Johannes Bruckenberger. Die promovierte Literaturwissenschafterin und Psychologin ist zudem Verwaltungsrätin der Schweizer Nachrichtenagentur-Gruppe Keystone-SDA und Präsidentin des Vereins der Chefredakteure. Ganner ist seit 2003 für die APA tätig und war unter anderem Geschäftsführer der APA-Comm. Zuletzt fungierte der Betriebswirt als Chief Operating Officer der APA und war dort für die Umsetzung der Digitalisierungs- und KI-Strategie der Gruppe verantwortlich.

Strategie und KI im Fokus

APA-Vorstandsvorsitzender Hermann Petz und Aufsichtsratsvorsitzende Ingrid Thurnher betonten in einer Aussendung die Medien- und Kommunikationsexpertise des neuen Führungsduos sowie dessen Fokus auf die Nutzung von Künstlicher Intelligenz. Die Bestellung stehe für Kontinuität und solle zugleich die Rolle der APA als Informations-, Technologie- und KI-Provider stärken. Viel Zeit für die Einarbeitung bleibt Scholl und Ganner allerdings nicht. Noch heuer soll ein Strategieupdate für die Jahre 2027 bis 2030 vorgelegt werden. Dabei will sich die APA unter anderem als Intelligence-Provider für die neue Informationsökonomie positionieren. Eine zentrale Rolle spielt die neue KI-Strategie „APA[2]AI“, in der die Digitalisierungs- und KI-Aktivitäten der Gruppe gebündelt werden sollen.

Katharina Schell übernimmt Chefredaktion

Mit Scholls Wechsel an die Spitze der APA gibt es auch eine neue Chefredakteurin. Katharina Schell folgt auf Scholl und übernimmt damit die Leitung der APA-Redaktion. Die 54-Jährige war seit 2022 stellvertretende Chefredakteurin und für die Digitalstrategien im APA-Newsroom verantwortlich. Schell arbeitet seit 1998 für die APA, unter anderem als Medienredakteurin und Leiterin des Innenpolitikressorts. Zwischen 2008 und 2016 war sie zudem beim Kurier tätig. Sie ist zertifizierte KI-Managerin, Vizepräsidentin des Presseclubs Concordia und Mitglied im Senat 1 des Österreichischen Presserats. Auch Paul Schneidhofer erhält eine neue Funktion. Der bisherige Leiter von Marketing und Sales wurde zum Prokuristen der APA-Gruppe bestellt. Schneidhofer ist seit 2003 bei der APA und leitet seit 2017 die ausgeweitete Verkaufseinheit der gesamten Gruppe.

(APA/red)