Jury und Zuseher wählen Österreichs ESC-Vertreter

Der Countdown läuft: Am 20. Februar 2026 entscheidet sich, welcher Act Österreich beim 70. Eurovision Song Contest in Wien vertreten wird. ORF 1 überträgt die Show „Vienna Calling – Wer singt für Österreich?“ live, ebenso ist sie auf ORF ON verfügbar. Durch den Abend führen Alice Tumler und Cesár Sampson.

Zwölf Acts im Rennen

Bei der Show präsentieren zwölf Künstler ihre Songs: Anna-Sophie, Bamlak Werner, Cosmó, David Kurt, Frevd, Julia Steen, Kayla Krystin, Lena Schaur, Nikotin, Philip Piller, Reverend Stomp und Sidrit Vokshi. Die Aufgabe der Acts ist es, sowohl die internationale Fachjury als auch das TV-Publikum zu überzeugen. Nach zehn Jahren Pause findet damit erstmals wieder ein nationaler Vorentscheid statt, bei dem der Gewinner das Ticket für den größten Musikwettbewerb der Welt erhält. Während der Show kommentieren Caroline Athanasiadis, Elton und Luca Hänni die Auftritte. Das Panel gibt fachkundige und unterhaltsame Einschätzungen, ohne selbst Punkte zu vergeben. Es soll den Zuschauern helfen, die Darbietungen besser einzuordnen.

So funktioniert das Voting

Das Voting bei „Vienna Calling“ orientiert sich am Modell des Eurovision Song Contests. Die nationale und international besetzte Fachjury bewertet die Auftritte anhand der Generalproben der zwölf Acts. Das TV-Publikum hat ab 22:55 Uhr die Möglichkeit, per Telefonvoting für den Favoriten abzustimmen. Jury- und Publikumsvoting werden zu jeweils 50 Prozent in die finale Entscheidung einbezogen. Alle zwölf Beiträge sind bereits ab dem heutigen 16. Februar online abrufbar.

Experten und ESC-Erfahrung

Die Fachjury von „Vienna Calling“ besteht aus nationalen und internationalen Musikexperten. Unter den Mitgliedern sind ehemalige Eurovision-Teilnehmer wie Jamala, Gewinnerin des ESC für die Ukraine, sowie Musiker und Produzenten wie Parov Stelar und Jakob Rabitsch. Darüber hinaus sitzen Medienvertreter und Musikjournalisten in der Jury, darunter Max Bauer (Ö3), Christina Böck (Kurier) und Wolfgang Pammer (Kronehit), sowie internationale Songwriter wie Alan Roy Scott (USA) und Violet Skies (GB/USA). Die Jury bewertet die Generalproben der zwölf Teilnehmer und gibt so die Hälfte der Punkte für die finale Entscheidung ab, während das Publikum via Telefonvoting die andere Hälfte beisteuert.

