ESC-Vorentscheid mit Athanasiadis, Elton & Hänni

Beim ESC- Vorentscheid „Vienna Calling – Wer singt für Österreich?“ am Freitag, den 20. Februar 2026, singen die Kandidaten nicht nur für das österreichische Publikum, sondern auch für das Expertenpanel im Studio: Caroline Athanasiadis, Elton und Luca Hänni begleiten die zwölf auftretenden Künstler live und kommentieren die Songs mit Fachwissen und Erfahrung. Die Experten vergeben keine Punkte, sorgen aber für Einordnung, Hintergrundinformationen und Einschätzungen zur internationalen Wettbewerbsfähigkeit der Beiträge.

Kommentatoren mit ESC-Erfahrung

Caroline Athanasiadis, Kabarettistin und Moderatorin, verfolgt den ESC seit Jahren. Sie betont die Vielfalt der österreichischen Musikszene und hofft auf einen Beitrag, der international überzeugt. Elton bringt seine Erfahrung aus deutschen Vorentscheiden und als ESC-Punktesprecher 2023 ein. Luca Hänni erreichte 2019 für die Schweiz den vierten Platz beim Wettbewerb und möchte seine Erfahrungen nun an die Künstler weitergeben. „Ich lasse alles spontan auf mich zukommen und hoffe, dass wir einen innovativen Beitrag ins Rennen schicken können“, sagt Athanasiadis. Hänni ergänzt: „Der ESC hat für mich einen ganz besonderen Stellenwert – umso mehr freue ich mich, dieses Jahr im Kommentatoren-Panel dabei zu sein.“

Ablauf des Vorentscheids

Moderiert wird die Sendung von Alice Tumler und Cesár Sampson. Die zwölf Acts präsentieren ihre Songs live, und die Entscheidung über den österreichischen Vertreter erfolgt durch das Zusammenspiel von Publikumsstimmen und internationaler Fachjury. Nach zehn Jahren ohne nationalen Vorentscheid ist dies die erste Austragung seit 2016 und ein bedeutendes Ereignis für die österreichische ESC-Teilnahme.

(PA/red)