Heiße Luft abgelassen

Der dummdreiste, einzig populistisch motivierte Vorstoß zu Beginn der EURO von SPÖ-Dumpfbacke Andreas Blabla Babler, Übertragungsrechte in Österreich per Gesetz zu regeln, wird nun via ExtraDienst just von seinem „Parteigenossen“ Alexander Wrabetz zurechtgestutzt und klargestellt.

20.06.2024 15:13 red01