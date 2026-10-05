Generali zeigt Unternehmer in neuer Kampagne

Mit einer neuen österreichweiten Kampagne stellt Generali zwei Unternehmer und ihre persönlichen Geschichten in den Mittelpunkt. Josef Donhauser, Gründer und Eigentümer der DoN group, und Georg Pichler, Gründer und Geschäftsführer von BioFerdl, erzählen von ihren unterschiedlichen Wegen und der Entwicklung ihrer Unternehmen. „Mut zeigt sich nicht nur in großen Entscheidungen, sondern oft in den vielen kleinen Schritten, die Unternehmer jeden Tag gehen“, sagt Carolin Kracmer, Marketingleiterin der Generali Österreich. Die Kampagne soll Menschen zeigen, die Verantwortung übernehmen, Chancen ergreifen und ihre Unternehmen weiterentwickeln. Generali positioniert sich dabei als Partnerin, die mit persönlicher Betreuung, Expertise und langfristiger Zusammenarbeit begleitet.

Zwei Unternehmer, unterschiedliche Wege

Josef Donhauser begann in der elterlichen Konditorei und baute daraus einen der größten Caterer Österreichs auf. Georg Pichler entwickelte aus dem Familienbetrieb BioFerdl, das heute Kunden in ganz Österreich mit Bio-Obst und -Gemüse beliefert. Mit den beiden Geschichten will Generali zugleich die vielen kleinen und mittleren Unternehmen in Österreich in den Mittelpunkt rücken. KMU zählen seit vielen Jahren zu den Kernkundengruppen des Versicherers. Die Beispiele von Donhauser und Pichler sollen zeigen, wie sich Unternehmen über längere Zeit entwickeln und welche Rolle Entscheidungen, Ausdauer und der Mut zum nächsten Schritt dabei spielen können. Die Zusammenarbeit zwischen Donhauser und seinem Generali-Kundenbetreuer Berndt Trimmel steht dabei beispielhaft für die von Generali betonte langfristige Betreuung ihrer Unternehmenskunden.

Dreharbeiten an den Unternehmensstandorten

Für die Kampagne wurde direkt an den Standorten der beiden Unternehmen gedreht. Mehrere Videos greifen die persönlichen Geschichten der Unternehmer auf und zeigen ihre Motivation, Herausforderungen und Erfolge. Seit heute ist die Kampagne österreichweit im Streaming-TV, auf Videoplattformen, in sozialen Medien und im Hörfunk zu sehen beziehungsweise zu hören.

(PA/red)