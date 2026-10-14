Seven.One nimmt kleinere Werbekunden ins Visier

Seven.One Media will kleineren mittelständischen Unternehmen den Einstieg in TV-Werbung erleichtern. Dafür führt der ProSiebenSat.1-Vermarkter den „ProSiebenSat.1 AdManager“ ein. Über die Plattform sollen Werbetreibende Addressable-TV-Kampagnen auf Connected TVs planen und ausspielen können. Das von MFE Advertising entwickelte Tool war zuvor bereits in Italien und Spanien gestartet. In Deutschland richtet sich das Angebot vor allem an kleinere Mittelständler, die bisher weniger stark im TV-Werbemarkt vertreten sind.

Kampagnen mit wenigen Schritten buchen

Über die Plattform lassen sich Werbekampagnen im SwitchIn-Format in L-Form buchen und Addressable-TV-Kampagnen auf den Sendern von ProSiebenSat.1 starten. Werbetreibende können ihre Zielgruppen anhand verschiedener Kriterien definieren und Kampagnen beispielsweise regional ausspielen. Ein Reporting-Dashboard soll die Kampagnenleistung dabei in Echtzeit zeigen. Die Ergebnisse lassen sich anhand der jeweiligen Kampagnenziele messen und die Kampagnen bei Bedarf anpassen. Mit dem Angebot will Seven.One Media zusätzliche Kundengruppen für seine TV-Werbeumfelder erschließen. CEO Nicola Lussana bezeichnet den leichteren Zugang zu Werbung auf dem Connected TV als eine Möglichkeit, die Einstiegshürde für kleinere mittelständische Unternehmen zu senken. Begleitet wird die Einführung des AdManagers von einer Kampagne auf den eigenen TV- und verschiedenen Digitalplattformen.

(PA/red)