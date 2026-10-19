Christian Rausch startet eigene Marketingberatung

Der langjährige Marketing- und Markenexperte Christian Rausch startet mit Rausch Marketing Consulting seine eigene Beratung. In seiner bisherigen Karriere war er unter anderem bei Drei, Billa, MPreis und zuletzt Falkensteiner Hotels & Residences in leitenden Managementfunktionen tätig. Rausch blickt auf 35 Jahre Berufs- und Managementerfahrung in vier Branchen und neun Unternehmen zurück. In dieser Zeit hat er mehr als 70 Marken betreut, Rebrandings verantwortet, Unternehmenszusammenschlüsse begleitet und Veränderungsprozesse gesteuert.

Von Drei bis Falkensteiner

Zu den Stationen seiner Karriere zählen die Marken-Merger von Drei und Orange sowie von Drei und Tele2. Im Handel war Rausch unter anderem an der Zusammenführung von Billa und Merkur sowie an der Neupositionierung und dem Rebranding von Billa und MPreis beteiligt. Zuletzt arbeitete er bei Falkensteiner Hotels & Residences an der strategischen Weiterentwicklung der Markenwelt. Mit seiner eigenen Beratung will Rausch seine Erfahrung künftig branchenübergreifend einbringen. Im Mittelpunkt stehen Marken- und Marketingstrategien, Marketing- und Kommunikationsberatung sowie die Weiterentwicklung von Marketingorganisationen und -prozessen.

Strategie und Umsetzung

Rausch positioniert die Beratung an der Schnittstelle von Strategie, Marketing, operativem Management und kreativer Umsetzung. Zum Leistungsangebot gehören außerdem die Begleitung von Change- und Kreativprozessen, Großprojektmanagement, Interim-Management und Pitch-Beratung. Seinen Beratungsansatz bezeichnet Rausch als „Radical Essence“. Dabei gehe es darum, analytisch zum Kern einer Herausforderung vorzudringen und diesen anschließend konsequent umzusetzen.

Erfahrung aus unterschiedlichen Branchen

Eine weitere Grundlage der Beratung ist Rauschs Erfahrung aus unterschiedlichen Unternehmens- und Branchenstrukturen. Neben Konzernen und dem Handel kennt er die Telekommunikations- und Tourismusbranche sowie die Agenturwelt. In seiner bisherigen Laufbahn führte er Teams mit bis zu 45 Mitarbeitern und verantwortete umfangreiche Marketingbudgets. Mit Rausch Marketing Consulting will er diese Erfahrung nun Unternehmen zur Verfügung stellen, die ihre Marken weiterentwickeln, Marketingstrukturen optimieren oder komplexe Veränderungs- und Umsetzungsprojekte begleiten lassen wollen. Die inhabergeführte Beratung hat ihren Sitz in Wien.

(PA/red)