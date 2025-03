Fifi Pissecker verlässt „Dancing Stars“

Der Kabarettist und Schauspieler Wolfgang „Fifi“ Pissecker verlässt die ORF-Tanzshow „Dancing Stars“ vorzeitig. Aus gesundheitlichen Gründen muss der 58-Jährige seine Teilnahme beenden. Pissecker hatte gemeinsam mit Profitänzerin Conny Kreuter zuletzt am Freitag, dem 21. März, einen energiegeladenen Cha Cha Cha zu „Let’s Groove“ präsentiert und dafür 16 Punkte von der Jury erhalten.

Schwere Entscheidung

Als Gründungsmitglied der Kabarettgruppe „Die Hektiker“ und durch zahlreiche TV- und Bühnenauftritte hat sich Pissecker einen festen Platz in der österreichischen Kulturszene erarbeitet. Auf ärztliches Anraten hin tanzt er nun allerdings nicht weiter. Tanzpartnerin Conny Kreuter wechselte 2021 in die Rolle der Chefchoreografin von „Dancing Stars“ und entschied sich erst dieses Jahr, wieder als Profitänzerin anzutreten. Ob sie für die restliche Staffel nun wieder Unterstützung bei den Choreografien bietet, wurde noch nicht bekanntgegeben.

Comeback für Koubeck

Das zuletzt ausgeschiedene Tanzpaar – Ex-Tennisprofi Stefan Koubek und Manuela Stöckl – kehren nun in den Wettbewerb zurück. Koubeck schied am vergangenen Freitag nach einer Jury-Bewertung von 20 Punkten – 4 Punkte mehr als Pissecker – aus der Sendung aus. Sie werden bereits in der nächsten Live-Ausgabe am Freitag, dem 28. März 2025, wieder zur „Musical-Night” auf dem Tanzparkett stehen. Wie es mit der Showregelung in Folge des überraschenden Ausstiegs weitergeht, ist derzeit noch offen. Eine endgültige Entscheidung soll zeitnah kommuniziert werden.

Erfolgreicher Staffelbeginn

Die erste Sendung des Unterhaltungsformats im Jahr 2025, ausgestrahlt am 14.3., wurde von bis zu 776.000 Zusehern verfolgt und konnte auch besonders beim jungen Publikum punkten. Der Marktanteil lag bei den 12- bis 29-Jährigen bei 25 Prozent und bei den 12- bis 49-Jährigen bei 21 Prozent. „Dancing Stars“ bildet das österreichische Pendant zur internationalen Erfolgsreihe „Strictly Come Dancing“ und ist seit 2005 fester Bestandteil des ORF-Programms.

