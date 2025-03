Erfolgreicher Start für „Dancing Stars“

„Dancing Stars“ ist fester Bestandteil des ORF-Programms und startete am Freitagabend in ihre 16. Staffel. Mit einer Mischung aus prominenten Teilnehmern, professionellen Tänzern und einer bewährten Jury verspricht das Format erneut spannende Wettkämpfe und emotionale Momente. Die erste Liveshow markierte den Auftakt einer weiteren Saison, in der die Kandidaten Woche für Woche ihr Können unter Beweis stellen müssen.

Die ORF-Tanzshow startete am Freitagabend mit Erfolg in die neue Staffel. Bis zu 776.000 Zuschauer verfolgten die erste Live-Show auf ORF 1 und ORF ON. Im Schnitt schalteten 683.000 Tanzbegeisterte ein, was einem Marktanteil von 27 Prozent entspricht. Besonders bei jungen Zuschauern konnte das Format punkten: In der Altersgruppe der 12- bis 29-Jährigen lag der Marktanteil bei 25 Prozent, bei den 12- bis 49-Jährigen bei 21 Prozent.

Am kommenden Freitag, dem 21. März, müssen die prominenten Kandidaten und ihre Profi-Tanzpartner erneut ihr Können unter Beweis stellen. Dann entscheidet sich, wer als erstes die Show verlassen muss. Die Jurywertungen und das Publikumsvoting aus der ersten Show werden übernommen und fließen in die Entscheidung ein. Moderiert wird das Format wie gewohnt von Mirjam Weichselbraun und Andi Knoll.

Unter den zehn angetretenen Tanzpaaren gab es bereits in der ersten Runde deutliche Unterschiede in der Bewertung. Während Anna Strigl und Herby Stanonik mit ihrem Langsamen Walzer 22 Punkte erhielten und damit an der Spitze lagen, mussten sich Stefan Koubek und Manuela Stöckl mit nur 8 Punkten für ihren Cha Cha Cha zufriedengeben. Auch die ehemalige Politikerin Eva Glawischnig (18 Punkte für den Langsamen Walzer) und Schauspieler Aaron Karl (18 Punkte für die Samba) konnten solide Wertungen erzielen.

Begleitet wird „Dancing Stars“ nicht nur im Fernsehen, sondern auch umfassend online. Über die Streaming-Plattform ORF ON können Fans die Show live oder on demand verfolgen. Zudem gibt es exklusive Backstage-Einblicke und persönliche Streaming-Tipps der Moderatoren.

Am 21. März wird es ernst für die Tanzpaare: Wer schafft es in die nächste Runde, und wer muss als erstes die Show verlassen?