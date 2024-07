ExtraDienst 7-8/2024: Die ganze Mahrheit – Medien-Legende Hans Mahr rechnet ab

Außerdem lesen Sie auf 164 Seiten: Tatort Tastatur – die fiesen Tricks der Netz-Hacker +++ Erfolgsdruck – der Überlebenskampf der Kleinstverlage +++ Werbepause – wie die Kreativen blau machen +++ Instagram – Ihr Weg zum Profi-Poster

EDitorial

ExtraDienst Herausgeber Christian W. Mucha zieht in seinem Leitartikel vom Leder – aber ganz wahrhaftig: Erfahren Sie, wie Servus TV das furiose Match um die Fußball-Europameisterschaft für sich entschied und wieviel Millionen für die großen Spiele wirklich flossen. Alles über die Kantersiege und Debakel in den zwei wichtigsten Sportstudios des Landes.

COVERSTORYS

Die ganze Mahrheit

Wenn die Dichands die mächtigsten Verleger des Landes sind, dann ist er der Lenker ihrer diskreten Macht: Hans Mahr, früher Intimus von Vater Hans und heute von Sohn Christoph, nimmt derzeit die „Krone“ auseinander, um sie Steinchen für Steinchen zwischen Print und Netz neu zusammenzufügen. Wie, verrät er im großen ExtraDienst-Interview. Und auch, dass die „Krone“ auf kurz oder lang zum Wochenmagazin wird. Aber auch SPÖ-Chef Babler erhält vom bekennenden Sozialdemokraten Mahr die Route: Dessen Linie und Strategie sei „hanebüchener Unsinn“.

Im Club der starken Frauen

Medien, Versicherungen, PR – Österreichs erfolgreichste Business-Ladys und ihre Karrierekonzepte: wie sie aufsteigen, ohne abzuheben. Mini-Poträts mit Maxi-Wirkung! Unter anderem mit Wiener Städtische-Werbeleiterin Sabine Toifl, profil-Chefredakteurin Anna Thalhammer, Kurier-Herausgeberin Martina Salomon, Moser Holding-CEO Silvia Lieb, Werberin Angelika Sery-Froschauer oder ZiB 2-Moderatorin Margit Laufer.

Top Dienst

Herren der Ringe: Wer in Österreich wirklich von Olympia proftiert +++ Fix wie Netflix: Wen der Streaming-Gigant abhängt – und wer ihm gefährlich wird +++ Ö3 vorbei: Zwei alarmierend prominente Abgänge +++ Servus vs ORF: Die Wissenschaft analysiert das emotionale Fußball-Derby der TV-Sender.

Die dunklen Netz-Werker

Die Hacker werden immer kecker – so zocken sie Österreichs Unternehmen und Haushalte ab. Der Cybercrime-Report: So tricksen sie, so betrügen sie – doch damit rechnen sie nie: Wie Ihnen die kriminellen Networker ins Netz gehen.

Diagnose: Buchhochdruck

Der brutale Überlebenskampf unserer Kleinst-Verlage: Sie ertauchen und schleifen literarische Perlen – aus Leidenschaft und Idealismus. Doch um sich das leisten zu können, brauchen sie einen Zweitjob, um die budgetären Löcher zu stopfen. Plus: „Meine demolierte Literatur“ – eine prominente Brancheninsiderin packt aus.

Wunderwelt Werbepause

Wie und wo Österreichs Top-Kreative im Sommer durchatmen – und die Phantasie neu beflügeln. ExtraDienst verrät die Kopfabenteuer der PR-Profis.

Weiters lesen Sie im druckfrischen ExtraDienst:

FN-Incomingpreis: Wie Schönbrunn-CEO Klaus Panholzer das Erbe der Habsburger vergoldet

Post aus Fernost: Wie das chinesische Quick-Commerce-Konzept dem Online-Handel zusetzt

Stilvolle Zeitmesser: Ekaterina Mucha präsentiert die exklusivsten Modelle am Uhrenmarkt