Einblick in den Beruf des Drucktechnikers

Vom 19. bis 23. Mai 2025 lädt die österreichische Druckbranche zu einem lehrreichen Event ein: Die Aktionswoche der offenen Druckereien ermöglicht Schulklassen einen Blick hinter die Kulissen der Druckproduktion. Von Zeitungen, Verpackungen, Verkehrsschildern bis hin zu fälschungssicheren Etiketten. Die Veranstaltung zeigt, wie vielseitig die Druckbranche ist.

Einblicke für Schüler

Die Aktionswoche bietet Schulen die Möglichkeit, direkt in den Produktionshallen von mehr als 20 teilnehmenden Druckereien in ganz Österreich die Prozesse der modernen Drucktechnik kennenzulernen. Die Besucher erfahren, wie digitale Druckdaten in hochwertige Printprodukte verwandelt werden, welche Materialien bedruckt werden können und wie sich der technische Fortschritt in der Branche widerspiegelt.

Begleitend stellt der Verband Druck Medien kostenloses Unterrichtsmaterial zur Verfügung, das sich altersgerecht mit Themen wie „Wie kommt der Druck in mein Buch?“ (Volksschule) bis hin zu „Wir machen eine Zeitung“ (Oberstufe) beschäftigt.

Lehrberuf Drucktechniker

Ein Thema der Aktionswoche ist die Vorstellung des Lehrberufs Drucktechniker. In Österreich arbeiten rund 9.000 Beschäftigte in der Druck- und Medienbranche, darunter viele ausgebildete Drucktechniker.

Drucktechniker sind Spezialisten für den gesamten Druckprozess – von der Vorstufe (Datenaufbereitung) über den eigentlichen Druck bis hin zur Weiterverarbeitung und Qualitätskontrolle. Die Arbeit erfordert ein gutes technisches Verständnis, Präzision und Kreativität, da immer neue Materialien und Designs umgesetzt werden.

Ausbildung und Perspektiven

Die Lehre zum Drucktechniker dauert in Österreich 3,5 Jahre und umfasst die Spezialisierung in Offsetdruck, Siebdruck oder Digitaldruck. Moderne Drucktechnologien und Nachhaltigkeitskonzepte machen den Beruf zukunftssicher, da auch umweltfreundliche Druckverfahren immer wichtiger werden.

Peter Sodoma, Geschäftsführer des Verband Druck Medien Österreich, betont: „Das Druckwesen ist nicht nur eine der ältesten Kulturtechniken, sondern auch ein Beruf mit Zukunft. Mit der Digitalisierung entwickeln sich die Anforderungen weiter – Drucktechniker:innen verbinden technisches Know-how mit gestalterischer Präzision.“

Teilnehmende Druckereien

Von der Österreichischen Kuvertindustrie in Hirm bis zur Mediaprint Zeitungsdruckerei in Wien – insgesamt öffnen über 20 Druckereien ihre Tore. Die vollständige Liste der teilnehmenden Betriebe ist auf der Website des Verbands Druck Medien abrufbar. Schulklassen, die an der Aktionswoche der offenen Druckereien teilnehmen möchten, können sich ab sofort online unter www.druckmedien.at/aktionswoche-2025/ anmelden.

Wer sich für moderne Produktionsprozesse interessiert, findet in dieser Woche die perfekte Gelegenheit, Drucktechnik hautnah zu erleben und vielleicht sogar einen zukünftigen Beruf zu entdecken.

(PA/red)