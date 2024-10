Media-Analyse: Gedruckte Verbreitung geht zurück

Heißt: Sechs von zehn Personen in Österreich und damit rund 4,7 Mio. Menschen ab 14 Jahren kommen täglich mit einer Tageszeitung oder deren Onlineauftritt in Kontakt. Das zeigen die Werte der Media-Analyse 2023/24. Zum zweiten Mal wird in dieser die CrossMediaReach (CMR) ausgewiesen.

Damit wird die Nutzung von Print-Content kanalübergreifend dargestellt. Abseits der gedruckten Zeitungen und deren E-Paper-Ausgaben wird auch die Web- und App-Nutzung erfasst. Da auch Änderungen bei der Erhebung der Daten vorgenommen wurden, um die Repräsentativität zu steigern, sind die Daten nicht mit dem Vorjahr vergleichbar.

Wenig überraschend liegt die CrossMediaReach bei allen erfassten Titeln über der Print- und E-Paper-Reichweite. Bei der Kronen Zeitung beträgt der Unterschied über 400.000 Personen. So liegt die Markenreichweite bei 2,1 Mio. Personen oder 27,1 Prozent und die Print- und E-Paperreichweite bei 1,67 Mio. Personen oder 21,5 Prozent. Bei der Gratiszeitung Heute ist der Unterschied ähnlich groß. So kommt das Boulevardmedium auf eine Markenreichweite von 14,7 Prozent (1,14 Mio. Personen) und eine Print- und E-Paperreichweite von 9 Prozent (699.000 Personen). Drittreichweitenstärkste Tageszeitung ist Österreich bzw. oe24 mit 10,9 Prozent. Knapp dahinter landet der Standard mit 10,7 Prozent, wobei bei der Qualitätszeitung der Unterschied zur Printreichweite (6,8 Prozent) sehr deutlich ausfällt. Sprich: Viele Personen kommen über den Webauftritt des Standard mit dem Medium in Kontakt.

Knapp über der 10-Prozent-Schwelle landet mit einer Markenreichweite von 10,2 Prozent die Kleine Zeitung. Der Kurier kommt auf 8,6 Prozent, die Oberösterreichischen Nachrichten auf 6,3 Prozent, die Presse auf 4,5 Prozent, die Tiroler Tageszeitung auf 4,4 Prozent, die Salzburger Nachrichten auf 3,8 Prozent und die Vorarlberger Nachrichten auf 3,5 Prozent. Die Neue Vorarlberger Tageszeitung lässt die Markenreichweite nicht ausweisen, kommt aber auf eine Print- und E-Paperreichweite in Höhe von 0,6 Prozent.

profil und Falter Kopf an Kopf

Im Bereich der Wochen- und Monatstitel erreichen die Titel der Regionalmedien Austria (RMA) wie etwa Mein Bezirk gesammelt 46,6 Prozent und damit beinahe jede zweite Person ab 14 Jahren im Land. Die Niederösterreichischen Nachrichten (NÖN) haben eine Markenreichweite in Höhe von 9,2 Prozent. Betrachtet man nur Niederösterreich, bringt es die NÖN auf 37,4 Prozent. Das Nachrichtenmagazin profil (4,3 Prozent) erreicht ähnlich viele Personen wie die Wochenzeitung Falter (4,2 Prozent).

apa/red