Die Juni-Quoten für Österreichs TV-Sender

Ein Jahr nach dem Quotenhoch durch die Fußball-EM zeigt sich ServusTV im Juni 2025 deutlich geschwächt. Der Salzburger Privatsender fällt laut Teletest um 5,9 Prozentpunkte auf 5,3 Prozent Marktanteil in der Gesamtbevölkerung (12+). In der werberelevanten Zielgruppe (12–49) liegt der Rückgang sogar bei 9 Prozentpunkten, auf 5,5 Prozent. Damit ist der Abstand zur Konkurrenz nahezu dahin: Puls 4 erreicht 5,3 Prozent – ein minimaler Unterschied, der ServusTVs Stellung als „klarer Marktführer“ unter den Privaten infrage stellt.

ORF stabil, ORF 2 stark

Die öffentlich-rechtliche ORF-Gruppe profitiert vom Rückgang der Privaten: Insgesamt kommt sie auf 32 Prozent Marktanteil (12+), ein Plus von 0,7 Prozentpunkten. Besonders stark zeigt sich ORF 2 mit 20,5 Prozent – ein Plus von zwei Punkten. ORF 1 hingegen verliert (8,6 %, –0,9 PP), auch weil im Sport keine attraktiven Events anstanden.

Puls 4 profitiert von Programmausbau

Die ProSiebenSat.1Puls4-Gruppe hebt sich mit deutlichen Zugewinnen vom Feld ab. Besonders Puls 4 steigert sich bei den 12- bis 49-Jährigen um 1,4 Prozentpunkte auf 5,3 Prozent. In Kombination mit ATV, ATV2 und Puls 24 erreicht die Gruppe 11,2 Prozent – mehr als doppelt so viel wie ServusTV. Neue Formate wie „Raus aus Teufelsküche“ sowie solide Reality-Klassiker wie „Pfusch am Bau“ und „Bauer sucht Frau“ sorgten für stabile Quoten.

oe24.tv mit Quotenrekord

Für oe24.tv geht es steil bergauf: Der Nachrichtensender erzielt im Juni 2,3 Prozent Marktanteil (12–49) – ein Zuwachs von 64 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damit liegt der Sender im ersten Halbjahr 2025 erstmals über der Zwei-Prozent-Marke. Pro Tag schalten im Schnitt 326.000 Personen ein.

Der Juni markiert keinen einfachen Saisoneffekt, sondern einen Wendepunkt im Privatfernsehen. ServusTV verliert spürbar an Strahlkraft, während Puls 4 die Lücke mit programmatischer Breite füllt – und in der Zielgruppe nahezu gleichzieht.

(APA/red)