Broadcaster feiern den „World Television Day“

Der World Television Day ist ein internationaler Gedenktag, der jedes Jahr am 21. November begangen wird. Er wurde 1996 von den Vereinten Nationen (UN) ins Leben gerufen, um die Bedeutung des Fernsehens als Medium für Bildung, Unterhaltung und Information zu würdigen. Der Tag erinnert an das erste UN-Weltfernsehforum, das am 21. und 22. November 1996 in New York stattfand, wo sich führende Medienvertreter trafen, um die Rolle des Fernsehens in der globalen Kommunikation zu diskutieren.

Klassische Rundfunkanstalten, vertreten durch die Global TV Group, betonen ihre zentrale Rolle in der demokratischen Gesellschaft. Sie sehen sich als unverzichtbare Informationsquelle, die Bürgerinnen und Bürger mit verlässlichen Nachrichten versorgt und somit die Grundlage für informierte Entscheidungen schafft. Auch in Österreich ist man sich der Bedeutung des linearen Fernsehens bewusst und unterstreicht deren demokratiepolitische Relevanz. Screenforce-Österreich-Sprecher Walter Zinggl (IP Österreich) erinnert anlässlich des World Television Day 2024 unter anderem daran, dass Werbeinvestitionen in das Medium TV unerlässlich sind, um den Fortbestand zu garantieren.

Bedeutung des World Television Day

Der Tag betont die Rolle des Fernsehens in einer sich ständig verändernden Medienlandschaft. Trotz der Digitalisierung und des Aufstiegs von Online-Streaming-Plattformen bleibt das Fernsehen ein zentraler Kanal, um Menschen weltweit miteinander zu verbinden und sie über wichtige Themen zu informieren. Es dient als Instrument, um öffentliche Aufmerksamkeit auf globale Herausforderungen wie Armut, Konflikte, Klimawandel und Menschenrechte zu lenken.

Der World Television Day soll die Verantwortung von Fernsehsendern und Medienschaffenden hervorheben, qualitativ hochwertige Inhalte zu bieten, die Bildung fördern, kulturelle Vielfalt bewahren und zum demokratischen Diskurs beitragen. Der Tag ist auch eine Gelegenheit, die Zukunft des Fernsehens in einer digitalisierten Welt zu reflektieren. In Bezug auf sogenannte „Hard News“, insbesondere Wahlberichterstattung, heben diese Sender ihre Verpflichtung hervor, umfassend und objektiv zu berichten. Sie bieten detaillierte Analysen, Hintergrundinformationen und Live-Berichterstattung, um den Wählerinnen und Wählern ein tiefgehendes Verständnis der politischen Prozesse zu ermöglichen. Durch die Einhaltung hoher journalistischer Standards tragen sie dazu bei, Desinformation zu bekämpfen und das Vertrauen in demokratische Institutionen zu stärken.

Demokratie am TV-Bildschirm

Am World Television Day organisieren Fernsehsender weltweit Sonderprogramme, Diskussionen und Kampagnen, um auf die gesellschaftliche Relevanz des Mediums hinzuweisen. Der Tag ist ein wichtiger Anlass, um die Macht des Fernsehens als Mittel zur Förderung von Wissen und Verständigung zu feiern. „Fernsehen ermöglicht den ungefilterten, uneingeschränkten und authentischen Blick auf das politische Geschehen. In Live-Sendungen erleben die Zuschauerinnen und Zuschauer Politikerinnen und Politiker real und zum Greifen nahe. Wie kein anderes Medium schafft Fernsehen durch kritischen Journalismus eine direkte Verbindung zwischen Politik und Bürgerinnen und Bürgern“, fasst Walter Zinggl zusammen.

