ahead media verkauft

ahead media bekommt einen deutschen Eigentümer: Ulrich (Bild rechts), der bereits für Burda im internationalen Geschäft, unter anderem als Russland-Chef, tätig war und später das Medienunternehmen Living LifeStyle Group gründete, verleibt sich nun auch H.O.M.E. und Co. ein. „ahead media und insbesondere die Marke H.O.M.E. haben sich über die Jahre als Plattformen in den Bereichen Design, Architektur und Lifestyle etabliert. Diese Position wollen wir ausbauen“, begründetUlrich sein Kaufinteresse. So sollen neue digitale Angebote und Formate rund um das Magazin geschaffen sowie eine stärkere Internationalisierung in Angriff genommen werden. Die ahead mediaberatung wird zur Ahead Living LifeStyle Media.

„Wir haben geliefert und mit H.O.M.E. und flair eine unglaubliche Geschichte geschrieben. Nun wird das nächste Kapital von H.O.M.E. geschrieben“, verabschiedet sich Geringer von seiner Gründung.

Die Mitarbeiterstruktur soll auch nach der Übernahme unverändert bleiben. So fungieren Desirée Treichl-Stürgkh weiterhin als Editorial Director und Herausgeberin von H.O.M.E. Österreich und Angelika Müller als Herausgeberin von H.O.M.E. Deutschland.