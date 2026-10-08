Zweifach ausgezeichnet – und klar auf Zukunftskurs

Wenn Kundennähe zählt, ist Verlässlichkeit entscheidend. Genau dafür wurde die Niederösterreichische Versicherung (NV) jetzt erneut ausgezeichnet: Bei den FMVÖ-Recommender Awards 2026 erhielt sie zum zweiten Mal in Folge den Sonderpreis „Versicherung mit dem besten Schadenmanagement Österreichs“. Zusätzlich wurde die NV mit dem Gütesiegel für „Hervorragende Kundenorientierung“ prämiert – ein starkes Signal für einen Versicherer, der Nähe nicht nur verspricht, sondern im Alltag lebt.

Grundlage der Auszeichnungen ist eine österreichweite Befragung von rund 8.000 Bank- und Versicherungskundinnen und -kunden. Besonders im Schadenfall zeigt sich, worauf es wirklich ankommt: schnelle Hilfe, persönliche Erreichbarkeit und unkomplizierte Unterstützung. In diesen zentralen Punkten konnte die NV einmal mehr überzeugen. Generaldirektor Mag. Stefan Jauk sieht die Auszeichnungen als Bestätigung des eingeschlagenen Weges: Seit mehr als 100 Jahren steht die NV ihren Kundinnen und Kunden als verlässlicher Partner zur Seite – besonders dann, wenn rasches Handeln gefragt ist. Der Leitspruch „Nähe verbindet“ wird damit erneut sichtbar und spürbar.

Auch abseits der Auszeichnungen setzt die NV klare Zeichen: Mit wichtigen personellen Entscheidungen stellt sie die Weichen für die kommenden Jahre. Vor dem bevorstehenden Wechsel von Generaldirektor Stefan Jauk in den Raiffeisensektor mit Mai 2027 hat der Aufsichtsrat frühzeitig für Kontinuität gesorgt. Mit 1. November 2026 rückt Mag. (FH) Thomas Wild, langjähriger Bereichsleiter und Mitglied der erweiterten Geschäftsführung, in den Vorstand auf. Ebenfalls mit 1. November 2026 tritt DI Ludwig Schleritzko als Generalbevollmächtigter für den Vertrieb mit Prokura in die NV ein. Ende 2027 soll er – vorbehaltlich der Genehmigung durch die Finanzmarktaufsicht – die Funktion des Vertriebsvorstands übernehmen. Vorstandsdirektor Mag. (FH) Stefan Wukovitsch verlässt die NV auf eigenen Wunsch und in bestem Einvernehmen.

Damit verbindet die Niederösterreichische Versicherung das, was Kundinnen und Kunden besonders schätzen: ausgezeichnete Servicequalität, regionale Verankerung und eine klare Perspektive für die Zukunft. Für rund 300.000 Kundinnen und Kunden sowie rund 700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist das ein starkes Signal: Die NV bleibt nahe, verlässlich und gut aufgestellt.

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