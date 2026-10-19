Künstliche Intelligenz verändert unseren Arbeitsalltag, digitale Technologien prägen zunehmend Städte sowie öffentliche Verwaltung und der internationale technologische Wettbewerb nimmt weiter Fahrt auf. Doch wo bleibt in dieser Entwicklung der Mensch? Wie bleiben wir im Sinne des Digitalen Humanismus aktive Gestalter*innen des technologischen Wandels? Diesen Fragen widmen sich die Digital Days 2026 von 16. bis 18. November 2026. Unter dem Motto „Technology Race. Human Race.“ bringt das große Digitalisierungsfest der Stadt Wien auch heuer Vertreter*innen aus Verwaltung, Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft bei freiem Eintritt zusammen.

„Wien ist ein starker Digitalstandort, weil wir technologische Innovation mit einem klaren Anspruch verbinden: Digitalisierung muss den Menschen dienen und unsere Stadt zukunftsfähig machen. Angesichts der rasanten Entwicklung wollen wir bei den Digital Days zeigen, dass Wien nicht nur auf Veränderungen reagiert, sondern die digitale Zukunft aktiv und verantwortungsvoll mitgestaltet“, sagt Vizebürgermeisterin und Digitalisierungsstadträtin Barbara Novak.

Die Digital Days sind das Jahresevent der DigitalCity.Wien und werden im Auftrag der Stadt Wien von der Klima- und Innovationsagentur UIV Urban Innovation Vienna GmbH, einem Unternehmen der Wien Holding, koordiniert und veranstaltet. Die mehrtägige Veranstaltung, die im vergangenen Jahr mehr als 1.300 Gäste zählte, setzt dabei auf eine Mischung aus fachlichem Austausch, interaktiven Formaten, Workshops, Diskussionen und dem unmittelbaren Erleben neuer Technologien.

„Geopolitische Entwicklungen, Fragen der digitalen Souveränität und neue gesellschaftliche Anforderungen verändern die Rahmenbedingungen der Digitalisierung. Bei den Digital Days 2026 stellen wir deshalb den Menschen ins Zentrum und fragen: Welche Gestaltungsmöglichkeiten haben Städte und die öffentliche Hand, welche Verantwortung tragen Wirtschaft und Forschung und auf welche digitale Zukunft wollen wir gemeinsam hinarbeiten?“, sagt Klemens Himpele, der Chief Information Officer der Stadt Wien.

Umfangreiches Programm und hochkarätige Gäste

Am Haupttag (18. November) im Technischen Museum Wien werden diese Fragen anhand konkreter Gestaltungsräume diskutiert: Der digitale Mensch, die digitale Gesellschaft, der digitale Arbeitsplatz und die digitale Stadt. Einer der Höhepunkte ist die Keynote von Henning Beck. Unter dem Thema „Gehirn vs. KI“ geht der Neurowissenschaftler und Autor der Frage nach, wie wir die besonderen Stärken unseres Gehirns im Zeitalter der Künstlichen Intelligenz nutzen können.

Noch mehr Raum als in den vergangenen Jahren erhält die Wissenschaft. Parallel zum Bühnenprogramm und zur Ausstellungsmeile DigiStreet wird erstmals ein Forschungshub eingerichtet, in dem Forschungsprojekte rund um Digitalisierung ihre Ergebnisse praxisnah und mit besonderem Fokus auf konkrete Anwendungsmöglichkeiten präsentieren können. Den feierlichen Abschluss der Digital Days bildet die Verleihung des Hedy Lamarr Preises der Stadt Wien. Der mit 10.000 Euro dotierte Preis zeichnet herausragende Forscherinnen in Österreich für ihre Leistungen im Bereich der Informationstechnologie aus und macht damit exzellente Frauen in Technologie und Forschung sichtbar.

Offene Diskussionsformate und interaktive Workshops

Zum Auftakt der Digital Days findet am 16. November das govcamp vienna, eine „Un-Konferenz“ ohne fixe Agenda, statt. Das offene Format bietet Raum für Austausch und Diskussion rund um aktuelle Fragestellungen der Digitalisierung. Am 17. November folgt der Community Tag. Fachpublikum und Expert*innen aus Forschung sowie Wirtschaft arbeiten in interaktiven Workshop-Settings an aktuellen Herausforderungen der Digitalisierung und präsentieren aktuelle Tools. Schauplatz beider Veranstaltungen ist das forum, das Klima- und Innovationsforum der Stadt Wien (Operngasse 17-21, 1040 Wien).

Weiterführende Informationen & Anmeldung:

https://digitalcity.wien/event/digital-days-2026/

(Entgeltliche Einschaltung)