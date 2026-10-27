Schloss Neugebäude: Neue Bühne für KOOP Live Marketing

KOOP – mit ihren drei Standorten in Graz, Wien und Linz eine der größten Live-Marketing-Agenturen Österreichs – betreibt seit Kurzem eine neue Eventlocation in Wien: das Schloss Neugebäude. Jenes zählt zu den bedeutenden Renaissancebauten Europas. Kaiser Maximilian II. ließ die Anlage 1568 als Refugium für die kaiserliche Familie errichten. Bereits im 16. Jahrhundert war sie ein Ort für Feste, Unterhaltung und gesellschaftliche Begegnungen. Heute stehen das Schloss sowie seine Höfe und Außenanlagen wieder für Veranstaltungen zur Verfügung. Damit knüpft die Location an ihre ursprüngliche Bestimmung an und bietet einen historischen Rahmen für Events, Kultur und Begegnung.

Vielfältige Möglichkeiten

Ob Galas, Partys, Hochzeiten, Firmenfeiern, Open-Air-Veranstaltungen, Theaterproduktionen, Empfänge, Konzerte, Präsentationen, Treffen, Märkte oder Konferenzen: Das Schloss Neugebäude bietet Raum für unterschiedliche Veranstaltungsformate, von eintägigen Events bis hin zu mehrtägigen Veranstaltungen. Direkte Zufahrts- und Parkmöglichkeiten ergänzen das Angebot. Von der Grotte über zwei Säle für jeweils bis zu 300 Personen, die sich auch miteinander kombinieren lassen, bis zum Ballspielhaus mit Platz für bis zu 500 Personen und dem historischen Pferdestall stehen zahlreiche Räumlichkeiten zur Verfügung. Eine Terrasse und großzügige Außenflächen eröffnen zusätzliche Möglichkeiten für Veranstaltungen.

KOOP als Eventpartner

Als Betreiber des Schlosses Neugebäude bringt KOOP mehr als 25 Jahre Erfahrung im Live-Marketing ein. Die Agentur begleitet Veranstaltungen von der ersten Idee über die Organisation und technische Umsetzung bis zur Nachbereitung. Das Unternehmen hat bereits Events, Veranstaltungen und Messen in mehr als 30 Ländern umgesetzt und ist damit auch international tätig. Zum Leistungsspektrum zählen Messen, Events und Konferenzen, bei denen KOOP Marken und Menschen zusammenbringt.

Schloss Neugebäude

Otmar-Brix-Gasse 1

1110 Wien

https://schloss-neugebaeude.com/

KOOP Live Marketing

Bäckerstraße 3

1010 Wien

Tel.: +43 1 890 84 00

E-Mail: *protected email*

https://koop.at/

(Entgeltliche Einschaltung)