WOW: Jetzt auch in Österreich

Der internationale Streamingdienst WOW startet nun auch in Österreich und bringt Serien, Filme und Live-Sport auf zahlreiche Geräte. Ob Smart-TV, Streaminggerät, Smartphone oder Tablet, Spielekonsole sowie PC und Mac: Nutzer können selbst entscheiden, auf welchem Gerät sie ihre Inhalte ansehen möchten. Damit lässt sich das Angebot flexibel an unterschiedliche Sehgewohnheiten anpassen.

Für mehr Übersicht und eine persönlichere Nutzung sorgen individuelle Profile. Personalisierte Empfehlungen helfen dabei, passende Inhalte schneller zu finden, während sich interessante Serien und Filme über eine Merkliste vormerken lassen. Auch die Suche unterstützt bei der Orientierung im Angebot. Mit der intelligenten Suche lassen sich neue Serien, Filme und Sport-Highlights gezielt entdecken.

Neue Inhalte bei WOW

Auch beim Programm gibt es Neues. Bereits jetzt ist die Sky-Original-Serie „WAR“ bei WOW verfügbar. In den Hauptrollen sind Sienna Miller und Dominic West zu sehen. Dazu kommt mit „Der Super Mario Galaxy Film“ ein aktueller Blockbuster.

Live-Sport von Sky Sport

Auch Sportfans kommen bei WOW auf ihre Kosten. Über den Streamingdienst lässt sich 100 Prozent Live-Sport von Sky Sport erleben. Dazu gehören unter anderem die UEFA Champions League, die Europa League und die Conference League. Auch die ADMIRAL Bundesliga, die Premier League und die Deutsche Bundesliga sind Teil des Sportangebots.

www.wowtv.at

(Entgeltliche Einschaltung)