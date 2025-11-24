Zwei Tickets für die Lichtershows

Die beeindruckenden Lichterwelten in Laxenburg und im Schloss Schönbrunn zählen zu den stimmungsvollsten Höhepunkten der Saison. In Szene gesetzt von der MAGMAG Group, die ihr Können bei zahlreichen Großerlebnissen im Freizeit- und Tourismusbereich unter Beweis stellt. Jetzt bietet sich Ihnen die Chance, zwei von gesamt zwölf Tickets für „ILLUMINA“ in Laxenburg und für „Imperial Lights“ im Schlosspark Schönbrunn zu gewinnen!

Und so kommen Sie zu Ihren Tickets:

Senden Sie uns bitte einfach eine kurze Nachricht an *protected email* . Und nennen Sie uns den perfekten Begriff, der Ihnen zum Thema „Lichtershow“ in den Sinn kommt. Ganz persönlich, emotional und kreativ.

Die besten Einsendungen werden mit zwei Gratis-Tickets belohnt.

Bitte schreiben Sie uns, welche Location Sie bevorzugen.

Und – fügen Sie Ihrer Nachricht bitte eine gültige E-Mail-Adresse und Ihre Kontaktdaten bei, damit wir Sie über Ihren Gewinn verständigen können. Und Ihnen die Ticket-Gutscheine zusenden können.

Die Information über den Gewinn übermitteln wir Ihnen in Schriftform.

Bitte beachten Sie den Ausschluss des Rechtsweges.