WKW bestellt neuen Kommunikationsleiter

Oliver-John Perry ist neuer Leiter der Kommunikation der Wirtschaftskammer Wien. Sein Vorgänger Thomas Bohuslav wird sich künftig auf seine Funktion als Leiter der Interessenpolitik konzentrieren. Bohuslav hatte die Kommunikations- und Marketingagenden bisher zusätzlich zu seiner Tätigkeit in der Interessenpolitik betreut.

Presse und Marketing werden zusammengelegt

Mit dem Wechsel wird auch die interne Struktur verändert. Die bisher getrennten Abteilungen Presse Newsroom und Marketing werden künftig in einem gemeinsamen Bereich Kommunikation zusammengefasst. Perry soll die Kommunikation der Wirtschaftskammer weiterentwickeln und dabei insbesondere digitale Kanäle und neue Formate stärker nutzen. Inhalte sollen je nach Zielgruppe über unterschiedliche Kanäle ausgespielt werden. Die Zusammenlegung von Öffentlichkeitsarbeit und Marketing sei laut Wirtschaftskammer-Wien-Präsidentin Margarete Kriz-Zwittkovits ein wichtiger Schritt. Kriz-Zwittkovits bedankt sich außerdem bei Thomas Bohuslav für seine bisherige Arbeit. Er habe beim Aufbau von Marketing und Öffentlichkeitsarbeit der Wirtschaftskammer wesentlich mitgewirkt. Künftig werde er sein Wissen wieder stärker in die Interessenpolitik einbringen.

Newsroom für verschiedene Kanäle

Perry will die bisherige Presse- und Marketingarbeit zu einem zentralen Newsroom weiterentwickeln. Dort sollen Themen geplant, redaktionell aufbereitet und für verschiedene Kanäle vorbereitet werden. Neben der klassischen Pressearbeit geht es dabei vor allem um soziale Netzwerke und eigene digitale Formate. Auch die Betreuung von Themen und der Austausch mit den jeweiligen Zielgruppen sollen stärker zusammengeführt werden. Die Wirkung der Kommunikation soll künftig stärker anhand von Daten und Kennzahlen beurteilt werden.

Auffindbarkeit im Internet wird wichtiger

Eine Rolle spielt auch die zunehmende Bedeutung von Suchmaschinen und KI-Systemen bei der Informationssuche. Die Wirtschaftskammer will ihre Inhalte so aufbereiten, dass sie auch über diese Angebote gefunden und verstanden werden. Dazu gehören unter anderem Maßnahmen zur Suchmaschinenoptimierung. Auch die Darstellung und Auffindbarkeit von Inhalten in KI-gestützten Antwortsystemen soll berücksichtigt werden. Perry selbst formuliert sein Ziel knapp: „Mein Ziel ist Kommunikation aus einem Guss – disziplinenübergreifend, modern und nah an unseren Mitgliedern, Stakeholdern und der breiten Öffentlichkeit.“

(PA/red)