Wien Energie besetzt Corporate Newsroom neu

Wien Energie stellt seinen Corporate Newsroom personell neu auf. Clara Kaindel, bisher Pressesprecherin des Energieversorgers, übernimmt mit September die Funktion der Unternehmenssprecherin. Sie folgt auf Alexander Hoor, der im September die Leitung der Konzernkommunikation der Wiener Stadtwerke übernommen hat. Als neue Pressesprecherin verstärkt zudem Camilla Nägele das Team Content- und Channelmanagement unter der Leitung von Franziska Bauer-Hartig.

Kaindel wird Unternehmenssprecherin

Clara Kaindel ist seit 2024 im Kommunikationsmanagement von Wien Energie tätig und war bisher als Pressesprecherin im Einsatz. Als Themenmanagerin im Newsroom betreute sie unter anderem die Kommunikation rund um den Ausbau erneuerbarer Energien mit Photovoltaik, Wind- und Wasserkraft. In ihrer neuen Funktion ist Kaindel zentrale Ansprechpartnerin für Medienvertreter und übernimmt Medienanfragen zu wichtigen Unternehmensthemen. Vor ihrem Wechsel zu Wien Energie war sie als Senior Consultant bei der Kommunikationsagentur Grayling Austria tätig. Kaindel engagiert sich außerdem im Public Relations Verband Austria und ist als Lektorin an der Fachhochschule St. Pölten tätig. Sie studierte Kommunikationsmanagement an der FH Wien der WKW sowie Media- und Kommunikationsberatung an der FH St. Pölten.

Nägele übernimmt Pressesprecherfunktion

Camilla Nägele ist bereits seit 2021 im Kommunikationsmanagement von Wien Energie tätig. Vor ihrer neuen Funktion als Pressesprecherin verantwortete sie unter anderem die Corporate-Publishing-Produkte sowie den LinkedIn-Auftritt des Unternehmens und entwickelte diese weiter. Nägele bringt Erfahrung in strategischer Kommunikation, Medienarbeit und Veranstaltungsmanagement mit. Vor ihrem Wechsel zu Wien Energie arbeitete sie im Kommunikationsteam des Corona-Krisenstabs im österreichischen Gesundheitsministerium. Die gebürtige Vorarlbergerin studierte Theater-, Film- und Medienwissenschaft sowie Zeitgeschichte und Medien an der Universität Wien.

(PA/red)