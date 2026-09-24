Apotheker-Verlag mit neuer Chefredaktion

Der Apotheker-Verlag stellt seine Fachmedien organisatorisch neu auf. Karin Zeiler hat mit September 2026 die Chefredaktion übernommen und verantwortet künftig die Österreichische Apotheker-Zeitung (ÖAZ), ÖAZtara, das pka-Magazin und DA – Deine Apotheke. Zeiler war zuvor Pressesprecherin der Staatssekretärin für Gesundheit, Konsumenten- und Tierschutz. In ihrer neuen Funktion soll sie aktuelle Entwicklungen im Gesundheitswesen einordnen und relevante Themen für die Fachmedien aufbereiten. Gleichzeitig soll die Rolle der Apotheken stärker sichtbar gemacht werden.

Neue Abteilung für Contentsteuerung

Parallel zur neuen Chefredaktion wurde die Abteilung Contentsteuerung & Produktion eingerichtet. Sie übernimmt die Steuerung der Produktion der Fachmedien und Fortbildungsformate sowie die crossmediale Verwertung der Inhalte. Hintergrund ist das unterschiedliche Medienangebot des Verlags. Fachinhalte für verschiedene Gesundheitsberufe werden nicht nur in Print publiziert, sondern auch online, in Podcasts und im Rahmen von Fortbildungsangeboten genutzt. Die neue Struktur soll die Produktion dieser Inhalte über die verschiedenen Kanäle hinweg koordinieren.

(PA/red)