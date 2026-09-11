Wiener Stadtwerke besetzen Kommunikationsleitung neu

Alexander Hoor übernimmt mit 1. September die Abteilungsleitung Kommunikation der Wiener Stadtwerke. Der 31-Jährige war zuvor Unternehmenssprecher und fachlicher Leiter der Medienarbeit bei Wien Energie. In seiner neuen Funktion ist Hoor für den Corporate Newsroom sowie die externe und interne Kommunikation und das Brand Management der Wiener Stadtwerke zuständig. Die strategische Gesamtverantwortung für Kommunikation, Stakeholdermanagement und Public Affairs bleibt bei Chief Communication Officer Astrid Salmhofer.

Erfahrung aus der Energiekrise

Hoor arbeitet seit 2019 bei Wien Energie und war dort zuletzt für zentrale Bereiche der externen Kommunikation verantwortlich. Während der Energiekrise ab 2022 war er zudem maßgeblich an der Krisenkommunikation beteiligt. Für diese Arbeit wurde er gemeinsam mit dem damaligen Wien-Energie-Presseteam vom Fachmagazin Österreichs Journalist zum Sprecher des Jahres 2023 in der Energiebranche ausgezeichnet. Der gebürtige Vorarlberger studierte Kommunikationswirtschaft an der FH Wien der WKW sowie Strategische Kommunikation und PR an der Donau-Universität Krems.

(APA/red)