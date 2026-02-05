Wiener Stadthalle zeigt ESC-Stimmung

Die Wiener Stadthalle präsentiert sich ab sofort im Design des Eurovision Song Contest. Auf das Vordach der Halle F wurde ein großflächiges Plakat im offiziellen ESC-Design aufgetragen. Damit ist Europas größter Musikevent nun auch optisch in der Stadthalle angekommen.

Ganz Wien im Eurovision-Fieber

Nicht nur die Stadthalle selbst wird in den kommenden Monaten zum Blickfang für Fans des Eurovision Song Contest. Am Wiener Rathausplatz ist bereits eine Countdown-Uhr installiert, die die verbleibenden Tage, Stunden, Minuten und Sekunden bis zur Opening Ceremony am Sonntag, dem 10. Mai, anzeigt. Auch öffentliche Verkehrsmittel wie U-Bahnen, Straßenbahnen und Busse werden im ESC-Design unterwegs sein und Besucher transportieren. Darüber hinaus sind wichtige Verkehrsknotenpunkte, darunter Bahnhöfe und der Flughafen Wien-Schwechat, mit Eurovision-Branding versehen. Plakate, Beschilderungen und Schauobjekte an weiteren öffentlichen Orten in Wien sollen die Vorfreude auf das Event weiter steigern.

Österreichs größte Multifunktionsarena

Die Wiener Stadthalle ist mit rund 300 Veranstaltungen und über einer Million Besuchern pro Jahr die größte Multifunktionsarena des Landes und gehört zu den meistbespielten Arenen Europas. Neben Konzerten internationaler Topstars war und ist sie Austragungsort zahlreicher Welt- und Europameisterschaften und großer TV- und Showproduktionen. Die Halle bietet flexible Raumkonzepte und eine umfassende technische Ausstattung, die eine Vielzahl unterschiedlicher Veranstaltungsformate ermöglichen, von Sportveranstaltungen über Unterhaltung bis hin zu internationalen Shows. Mitten im Herzen Wiens gelegen, dient die Stadthalle seit Jahrzehnten als zentraler Treffpunkt für Live-Veranstaltungen. Unter dem Motto „verbindet seit 1958“ fungiert sie als Veranstaltungsort für unterschiedliche Zielgruppen und ist ein fester Bestandteil der österreichischen Live-Kultur. Bereits 2015 diente die Wiener Stadthalle als Austragungsort des Eurovision Song Contest.

