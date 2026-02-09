Werbeagentur setzt auf Eigenwerbung in Linz

Ein starkes Zeichen für visionäres Denken und wirtschaftlichen Aufbruch – hier setzt die neue Eigenwerbungskampagne von REICHLUNDPARTNER an: Gleich zu Jahresbeginn startet die renommierte Agenturgruppe gemeinsam mit EPAMEDIA eine weithin sichtbare Out-of-Home- und Social-Media-Kampagne in Linz.

Die Kampagne ist an hochfrequentierten Standorten wie der Waldeggstraße präsent und kombiniert unterschiedliche analoge und digitale Werbeträger. Von Digital Posterlights und Digital Citylights bis hin zu klassischen Citylights ist alles dabei. So entsteht ein überzeugender Mediamix, der die zentrale Botschaft klar und wirkungsvoll in den öffentlichen Raum trägt.

Die visuelle Präsenz im Stadtgebiet wird durch eine begleitende Social-Media-Kampagne ergänzt und verlängert. So entsteht ein integrierter Auftritt, der klassische Sichtbarkeit mit digitaler Reichweite verbindet und die Markenbotschaft nachhaltig verankert.

Mit der Umsetzung dieser Eigenwerbung unterstreicht REICHLUNDPARTNER setzt auch ein klares Signal für Zuversicht – mitten im öffentlichen Raum.

„Wir möchten mit unserer Kampagne zum Jahresstart ein wenig Optimismus in unsere Wirtschaft bringen und unsere Unterstützung für die nationale und internationale Marketingkommunikation anbieten“, erklärt Matthias Reichl, frisch gebackener CEO der REICHLUNDPARTNER Agenturgruppe. „Die Kampagne präsentiert alle Leistungsbereiche unserer ganzheitlich strukturierten Agenturgruppe. Damit wir unsere Wirtschaft bald wieder zum Aufblühen bringen.“

(PA/red)