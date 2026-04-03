Egger setzt auf Testimonial Arnautović

Die Privatbrauerei Egger bringt zum Fußball-Sommer 2026 eine aufmerksamkeitsstarke Sonderedition ihres Egger Märzen auf den Markt. Die Limited Design Edition wird ab Mitte April im Handel und in der Gastronomie erhältlich sein und vorübergehend das klassische Dosen-Design ersetzen. Im Fokus steht ein neues Design mit Rekordnationalspieler Marko Arnautović.

Emotionales Dosen-Design

Die Sonderedition zeigt Arnautović in typischer Fußball-Emotion und soll Tatendrang, Wille und Charakter vermitteln – Werte, die laut Egger auch das Bier selbst repräsentiert. Inhaltlich bleibt das Produkt unverändert. Parallel zur Bieredition ist auch die alkoholfreie und isotonische „Marko Edition“ von Zisch in der 0,5-Liter-Dose erhältlich. Über den Sommer hinweg ersetzt das neue Design die klassische Märzen-Dose in den Verkaufsregalen.

Vorteile für Handel und Gastronomie

Für den Handel bietet die Limited Edition laut Egger klare Vorteile: Sie soll Differenzierung im Regal schaffen, die Aufmerksamkeit der Kunden steigern und sich für Zweitplatzierungen und Promotions eignen. Ziel ist es, während der Fußball-Saison 2026 verstärkt auf emotional aufgeladene Angebote zu setzen. In der Gastronomie soll die Edition in der Glasflasche besonders rund um Fußballabende eine saisonale Präsenz zeigen.

Arnautović zeigt Freude

Marko Arnautović sagt zu seiner Kooperation: „Ich bin keiner der sich einfach irgendwo dazustellt, ich hab‘ immer mein eigenes Ding gemacht. Darum passt das mit Egger gut für mich … und dass ich jetzt auch auf der Dose drauf bin, taugt mir natürlich auch.“ Ralph Hofmann, Chief Commercial Officer der Privatbrauerei Egger, ergänzt: „Marko Arnautović ist eine Persönlichkeit mit Charakter und Kanten – genau das macht ihn so interessant. Er hat eine direkte Art und klare Haltung. Das passt gut zu uns. Mit der Limited Edition geben wir unserem Egger Märzen für den Fußball-Sommer 2026 einen Auftritt, der auffällt und Lust macht, anzustoßen.“

(PA/red)