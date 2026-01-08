Reichlundpartner setzt auf nächste Generation

Die österreichische Agenturgruppe Reichlundpartner hat einen Wechsel an der Spitze vollzogen. Matthias Reichl übernahm am 1. Jänner 2026 die Gesamtleitung der Gruppe. Damit geht die strategische Führung des seit 1988 bestehenden Unternehmens in eine neue Generation über, während die bisherigen Geschäftsführer weiterhin in beratender Funktion tätig bleiben.

Verjüngung an der Spitze

Matthias Reichl leitete seit 2020 die Reichlundpartner Digital als Geschäftsführer. In seiner neuen Rolle verantwortet er die strategische Weiterentwicklung des gesamten Agenturnetzwerks, die Koordination der einzelnen Einheiten und die externe Repräsentation der Gruppe. Die Gründer Silvia und Rainer Reichl bleiben als Berater im Unternehmen tätig und unterstützen die Führungsteams der einzelnen Einheiten.

Struktur der Agenturgruppe

Reichlundpartner versteht sich als integrierter Anbieter von Marketingkommunikation. Unter dem Dach der Gruppe arbeiten mehrere spezialisierte Einheiten, darunter klassische Werbeagentur, Media, PR, Social Media, Digital, Eventmarketing und ein Think-Tank für Zukunftsstrategien. Die einzelnen Einheiten bleiben operativ eigenständig, profitieren jedoch von der gemeinsamen strategischen Ausrichtung.

Profil und Perspektiven

Matthias Reichl hat Management mit Schwerpunkt Design Thinking und Business Model Innovation an der New Design University studiert. Während seiner bisherigen Tätigkeit bei Reichlundpartner trug er zum Wachstum der Digitalunit bei und setzte strategische Projekte im Bereich digitale Kommunikation und Kundenzufriedenheit um. Er betont, dass er die Agenturgruppe für neue Ideen öffnen, zugleich aber auf bestehenden Stärken aufbauen möchte. Unter der Leitung von Matthias Reichl soll die Agenturgruppe ihre Position als Kommunikationspartner weiter ausbauen, sowohl im klassischen als auch im digitalen Bereich. Ziel ist es, Unternehmen Lösungen anzubieten, die messbare Erfolge in Markenaufbau, Kundenbindung, Employer Branding oder digitaler Transformation liefern.

